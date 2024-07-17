Reuters: Безпілотники атакували іракську авіабазу, де розміщені війська США

Військові США (Фото: Ahmed Mardnli/EPA)

У вівторок, 16 липня, два безпілотники атакували авіабазу Айн аль-Асад, де розміщені війська США та інші міжнародні сили в західному Іраку. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на двох неназваних співрозмовників серед іракських військових та американського посадовця.

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Це був другий напад на американські війська в Іраку від початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання припинили свої напади на американські війська. За словами офіційного представника США, у квітні біля бази Айн аль-Асад було збито два безпілотники.

Іракські військові розповіли, що 16 липня системи оборони збили один дрон поблизу периметра бази. Жертв у місці нападу не зафіксовано. Водночас військові іракської армії посилили патрулювання територій навколо бази, щоб запобігти можливим подальшим атакам.

Представник США на умовах анонімності сказав, що один снаряд, схоже, влучив в базу, але не завдав втрат.

У матеріалі Reuters йдеться, що напад стався менш ніж за тиждень до очікуваного візиту іракської військової делегації високого рівня до Вашингтона для продовження перемовин про скорочення військової коаліції під проводом США в країні.

У січні Вашингтон і Багдад ініціювали переговори щодо перегляду чисельності коаліції, сформованої у 2014 році для допомоги в боротьбі з "Ісламською державою" після того, як терористичне угрупування захопило значні частини країни.

9 листопада 2023 року Reuters писало, що наприкінці жовтня безпілотник атакував казарму американських військ на авіабазі в Ербілі (Ірак). Вибуховий пристрій на дроні не здетонував, і в результаті лише один військовослужбовець отримав струс мозку від удару.

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