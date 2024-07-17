Reuters: Беспилотники атаковали иракскую авиабазу, где размещены войска США

Военные США (Фото: Ahmed Mardnli/EPA)

Во вторник, 16 июля, два беспилотника атаковали авиабазу Айн аль-Асад, где размещены войска США и другие международные силы в западном Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников среди иракских военных и американского чиновника.

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Это было второе нападение на американские войска в Ираке с начала февраля, когда поддерживаемые Ираном группировки прекратили свои нападения на американские войска. По словам официального представителя США, в апреле у базы Айн аль-Асад были сбиты два беспилотника.

Иракские военные рассказали, что 16 июля системы обороны сбили один дрон вблизи периметра базы. Жертв в месте нападения не зафиксирован. В то же время военные иракской армии усилили патрулирование территорий вокруг базы, чтобы предотвратить возможные дальнейшие атаки.

Представитель США на условиях анонимности сказал, что один снаряд, похоже, попал в базу, но не нанес урона.

В материале Reuters говорится, что нападение произошло менее чем за неделю до ожидаемого визита иракской военной делегации высокого уровня в Вашингтон для продолжения переговоров о сокращении военной коалиции под руководством США в стране.

В январе Вашингтон и Багдад инициировали переговоры о пересмотре численности коалиции, сформированной в 2014 году для помощи в борьбе с "Исламским государством" после того, как террористическая группировка захватила значительные части страны.

9 ноября 2023 года Reuters писало, что в конце октября беспилотник атаковал казарму американских войск на авиабазе в Эрбили (Ирак). Взрывное устройство на дроне не сдетонировало, и в результате лишь один военнослужащий получил сотрясение мозга от удара.

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