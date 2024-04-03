Блинкен заявил, что сожалеет о вторжении в Ирак в 2003 году. Но не считает США империей
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не считает свою страну империей, однако сказал, что сожалеет о вторжении в Ирак в 2003 году. Об этом он сообщил в интервью французским каналам LCI/TF1.
По его словам, у США нет желания захватывать или удерживать какие-либо территории.
"У нас были вмешательства, которые, оглядываясь назад, со временем, мы бы сделали иначе. Я абсолютно сожалею об Ираке, как и многие люди", — сказал Блинкен.
Он отметил, что практически по всем проблемам, которые влияют на жизнь США и их союзников, им необходимо сотрудничать.
"В одиночку мы не в состоянии справиться со всеми этими проблемами. Но я убежден и в другом: без приверженности США будет труднее управлять ситуацией и достигать общей цели. Поэтому для нас важно создать партнерство, улучшить координацию", — заявил дипломат.
- В ночь на 12 января по указанию Байдена США вместе с Британией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.
- Подробнее о ходе событий можно прочитать в материале LIGA.net "Западная коалиция ударила по хуситам в Йемене: детали, последствия – что известно".
- В феврале США начали наносить авиаудары по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии, что, предположительно, станет началом серии более масштабных ударов со стороны Штатов.
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