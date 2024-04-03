Блинкен заявил, что сожалеет о вторжении в Ирак в 2003 году. Но не считает США империей

Блинкен сказал, что сожалеет об операции в Ираке, "как и многие люди"

Энтони Блинкен (Фото: EPA / MALTON DIBRA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не считает свою страну империей, однако сказал, что сожалеет о вторжении в Ирак в 2003 году. Об этом он сообщил в интервью французским каналам LCI/TF1.

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По его словам, у США нет желания захватывать или удерживать какие-либо территории.

"У нас были вмешательства, которые, оглядываясь назад, со временем, мы бы сделали иначе. Я абсолютно сожалею об Ираке, как и многие люди", — сказал Блинкен.

Он отметил, что практически по всем проблемам, которые влияют на жизнь США и их союзников, им необходимо сотрудничать.

"В одиночку мы не в состоянии справиться со всеми этими проблемами. Но я убежден и в другом: без приверженности США будет труднее управлять ситуацией и достигать общей цели. Поэтому для нас важно создать партнерство, улучшить координацию", — заявил дипломат.

СПРАВКА Вторжение США и их союзников в Ирак, официально "Операция "Свобода Ирака" — военная операция США и их стран-союзников против Ирака, предпринятая в 2003 году с целью свержения режима диктатора Саддама Хусейна. Военные действия против иракской армии начались 20 марта и закончились 9 апреля, когда американские войска заняли столицу Ирака Багдад. 1 мая президент США Вторжение США и их союзников в Ирак, официально "Операция "Свобода Ирака" — военная операция США и их стран-союзников против Ирака, предпринятая в 2003 году с целью свержения режима диктатора Саддама Хусейна. Военные действия против иракской армии начались 20 марта и закончились 9 апреля, когда американские войска заняли столицу Ирака Багдад. 1 мая президент США Джордж Буш-младший объявил об окончании активных боевых действий.

В ночь на 12 января по указанию Байдена США вместе с Британией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

Подробнее о ходе событий можно прочитать в материале LIGA.net "Западная коалиция ударила по хуситам в Йемене: детали, последствия – что известно".

В феврале США начали наносить авиаудары по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии, что, предположительно, станет началом серии более масштабных ударов со стороны Штатов.

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