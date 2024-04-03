Блінкен заявив, що шкодує про вторгнення до Іраку в 2003 році. Але не вважає США імперією
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не вважає свою країну імперією, проте сказав, що шкодує про вторгнення до Іраку в 2003 році. Про це він повідомив в інтерв'ю французьким каналам LCI/TF1.
За його словами, у США немає бажання захоплювати чи утримувати якісь території.
"У нас були втручання, які, озираючись назад, згодом, ми зробили інакше. Я абсолютно шкодую про Ірак, як і багато людей", – сказав Блінкен.
Він зазначив, що практично з усіх проблем, які впливають на життя США та їхніх союзників, їм необхідно співпрацювати.
"Поодинці ми не можемо впоратися з усіма цими проблемами. Але я переконаний і в іншому: без прихильності США буде важче керувати ситуацією і досягати спільної мети. Тому для нас важливо створити партнерство, покращити координацію", – заявив дипломат.
- У ніч проти 12 січня за вказівкою Байдена США разом із Британією та за підтримки низки країн завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені.
- Докладніше про перебіг подій можна прочитати у матеріалі LIGA.net "Західна коаліція вдарила по хуситах у Ємені: деталі, наслідки – що відомо".
- У лютому США почали завдавати авіаударів по пов'язаних з Іраном цілях в Іраку та Сирії, що, ймовірно, стане початком серії більш масштабних ударів з боку Штатів.
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