Reuters: Проиранские боевики ударили дроном по солдатам США в Ираке, риски нарастают

Беспилотник проиранских боевиков, запущенный на авиабазе в Эрбили (Ирак), прорвался через систему противовоздушной обороны США и врезался во второй этаж казармы американских войск. Произошло это около пяти часов утра 26 октября, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

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В материале отмечается, что взрывное устройство на дроне не сдетонировало, и в результате лишь один военнослужащий получил сотрясение мозга от удара.

Источники добавили, что "США повезло", поскольку "беспилотник мог повлечь за собой кровавую бойню, если бы взорвался".

По данным Пентагона, этот инцидент стал одним из, по меньшей мере, 40 беспилотных и ракетных обстрелов американских войск, совершенных проиранскими боевиками в Ираке и Сирии в течение последних трех недель в ответ на американскую поддержку Израиля в войне против палестинских террористов из сектора Газа.

Издание пишет, что эти удары нанесли несколько десятков "легких" ранений, причем многие ракеты и беспилотники были перехвачены американскими системами ПВО в Ираке и Сирии, где базируются в общем 3400 американских военнослужащих.

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Иран и его союзнические группировки, как и США, не желают прямой конфронтации, сказал Дэвид Шенкер, бывший помощник госсекретаря США из аналитического центра Вашингтонского института ближневосточной политики. Однако "риски растут", предостерег он.

По его словам, возможность большого удара, который вовлечет США в конфликт, "является очень реалистичным беспокойством".

"Я думаю, что они калибруют атаки, чтобы "кошмарить", а не массово убивать американские войска. Но они могут сделать гораздо больше", – сказал он об иракских и сирийских боевиках.

С 17 по 24 октября 2023 года военные базы США на Ближнем Востоке более 10 раз атаковали дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии. В результате этого были ранены 20 американских военнослужащих.

20 октября во время обращения к американцам президент США Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты привлекут к ответственности Иран за поддержку войны РФ против Украины и войны ХАМАС против Израиля.

27 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил на брифинге, что 26 октября Соединенные Штаты нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии.

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