Reuters: Проіранські бойовики вдарили дроном по солдатах США в Іраку, ризики наростають

Безпілотник проіранських бойовиків, що був запущений на авіабазі в Ербілі (Ірак), прорвався через систему протиповітряної оборони США та врізався у другий поверх казарми американських військ. Сталося це близько п'ятої години ранку 26 жовтня, пише Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У матеріалі зазначається, що вибуховий пристрій на дроні не здетонував, і в результаті лише один військовослужбовець отримав струс мозку від удару.

Джерела додали, що "США пощастило", оскільки "безпілотник міг спричинити криваву бійню, якби вибухнув".

За даними Пентагону, цей інцидент став одним із щонайменше 40 безпілотних і ракетних обстрілів американських військ, здійснених проіранськими бойовиками в Іраку і Сирії протягом останніх трьох тижнів у відповідь на американську підтримку Ізраїлю у війні проти палестинських терористів з сектору Гази.

Видання пише, що ці удари спричинили кілька десятків "легких" поранень, причому багато ракет і безпілотників були перехоплені американськими системами ППО в Іраку і Сирії, де базуються загалом 3400 американських військовослужбовців.

Читайте також: "Убити більше євреїв". В Ізраїлі заявили, що ХАМАС хоче втягнути у війну Сирію та Ліван

Іран і його союзницькі угруповування, як і США, не хоче прямої конфронтації, сказав Девід Шенкер, колишній помічник держсекретаря США з аналітичного центра Вашингтонського інституту близькосхідної політики. Однак "ризики зростають", застеріг він.

За його словами, можливість великого удару, який втягне США в конфлікт, "є дуже реалістичним занепокоєнням".

"Я думаю, що вони калібрують атаки, щоб "кошмарити", а не масово вбивати американські війська. Але вони можуть зробити набагато більше", – сказав він про іракських і сирійських бойовиків.

З 17 до 24 жовтня 2023 року військові бази США на Близькому Сході понад 10 разів атакували дронами й ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії. Внаслідок цього було поранено 20 американських військовослужбовців.

20 жовтня під час звернення до американців президент США Джо Байден запевнив, що Сполучені Штати притягнуть до відповідальності Іран за підтримку війни РФ проти України та війни ХАМАС проти Ізраїлю.

27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив на брифінгу, що 26 жовтня Сполучені Штати завдали ударів по двох іранських об'єктах у Сирії.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.