Reuters: У Конго стався обвал на шахті, загинуло щонайменше 12 людей
На сході Демократичної Республіки Конго стався обвал на колтановій шахті. Загинули щонайменше 12 людей, повідомляє Reuters, посилаючись на співрозмовників у гірничодобувній промисловості та громадянському суспільстві.
Обвал стався 19 червня у провінції Північне Ківу. Десяткам людей, за словами співрозмовників, вдалося втекти з "кустарної шахти". Причини обвалення наразі незрозумілі.
Зазначається, що невеликі кустарні копальні в районі міста Рубая виробляють близько однієї шостої частини світових запасів колтану – це металева руда, яка має "вирішальне значення" для виробництва смартфонів та інших електронних пристроїв.
Раніше представники повстанців, які ведуть збройну боротьбу проти уряду та інших формувань у Конго, повідомляли Reuters, що рух M23 контролює Північне Ківу із середини 2024 року. Його члени стягують податок у розмірі 15% вартості здобутого колтану.
- 8 квітня у Домінікані обвалився дах у клубі Jet Set. Загинули 211 людей за підсумками розбору завалів.
- 12 травня в Індонезії загинуло 13 людей під час утилізації старих боєприпасів.