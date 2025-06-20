Reuters: У Конго стався обвал на шахті, загинуло щонайменше 12 людей

Шахтар у шахті (Ілюстративне фото: freepik)

На сході Демократичної Республіки Конго стався обвал на колтановій шахті. Загинули щонайменше 12 людей, повідомляє Reuters, посилаючись на співрозмовників у гірничодобувній промисловості та громадянському суспільстві.

Обвал стався 19 червня у провінції Північне Ківу. Десяткам людей, за словами співрозмовників, вдалося втекти з "кустарної шахти". Причини обвалення наразі незрозумілі.

Зазначається, що невеликі кустарні копальні в районі міста Рубая виробляють близько однієї шостої частини світових запасів колтану – це металева руда, яка має "вирішальне значення" для виробництва смартфонів та інших електронних пристроїв.

Раніше представники повстанців, які ведуть збройну боротьбу проти уряду та інших формувань у Конго, повідомляли Reuters, що рух M23 контролює Північне Ківу із середини 2024 року. Його члени стягують податок у розмірі 15% вартості здобутого колтану.