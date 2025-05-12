В Індонезії загинули 13 людей під час утилізації старих боєприпасів

Повідомляється, що місцеві часто приходять за металобрухтом на місця знищення боєприпасів

Крістомеї Сіантурі (Фото: Antara news)

В Індонезії у Західній Яві загинуло 13 людей під час утилізації прострочених боєприпасів. Про це повідомляють індонезійські медіа, зокрема Kompas.tv

Як розповів голова інформаційного центру збройних сил Індонезії генерал-майор Крістомеї Сіантурі, інцидент стався близько 09:30 (12:30 за київським часом) у селі Сагара, окрузі Чібалонг.

За його словами, на місці підриву боєприпасів трапилася катастрофа, внаслідок якої загинуло 13 людей: дев'ять цивільних осіб та четверо військових. Серед військових були полковник, майор та двоє рядових.

Усі жертви були евакуйовані до регіональної лікарні Памеунгпеук у Гаруті для розтину. За попередніми даними, вибухнула бомба, яку ще не встигли знешкодити.

"У зв'язку з необхідністю забезпечення безпеки місця вибуху є побоювання, що може статися ще один вибух", – сказав Сіантурі.

За словами Сіантурі, місцеві жителі часто приходять на місця, де знешкоджують боєприпаси. Зазвичай вони збирають використані металеві корпуси для перепродажу.

"Зазвичай після завершення вибухових робіт люди приходять туди, щоб зібрати залишки: чи то металеві деталі, мідь чи залізо від гранат або мінометів... Можливо, стався другий вибух чи спрацював детонатор, який не спрацював раніше, тому коли люди прийшли туди, стався повторний вибух", – сказав він.