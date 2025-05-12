В Индонезии погибли 13 человек во время утилизации старых боеприпасов

Сообщается, что местные часто приходят за металлоломом на места уничтожения боеприпасов

Кристомеи Сиантури (Фото: Antara news)

В Индонезии в Западной Яве погибли 13 человек во время утилизации просроченных боеприпасов. Об этом сообщают индонезийские медиа, в частности, Kompas.tv

Как рассказал глава информационного центра вооруженных сил Индонезии генерал-майор Кристомеи Сиантури, инцидент произошел около 09:30 (12:30 по Киеву) в деревне Сагара, округе Чибалонг.

По его словам, на месте подрыва боеприпасов случилась катастрофа, в результате которой погибло 13 человек: девять гражданских лиц и четверо военных. Среди военных были полковник, майор и двое рядовых.

Все жертвы были эвакуированы в региональную больницу Памеунгпеук в Гаруте для вскрытия. По предварительным данным, взорвалась бомба, которую еще не успели обезвредить.

"В связи с необходимостью обеспечения безопасности места взрыва есть опасения, что может произойти еще один взрыв", – сказал Сиантури.

По словам Сиантури, местные жители часто приходят на места, где обезвреживают боеприпасы. Обычно, они собирают использованные металлические корпуса для перепродажи.

"Обычно после завершения взрывных работ люди приходят туда, чтобы собрать остатки: будь то металлические детали, медь, железо от гранат или минометов... Возможно, произошел второй взрыв или сработал детонатор, который не сработал раньше, поэтому когда люди пришли туда, произошел повторный взрыв", – сказал он.