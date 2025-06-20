Reuters: В Конго произошел обвал на шахте, погибли минимум 12 человек

Шахтер в шахте (Иллюстративное фото: freepik)

На востоке Демократической Республики Конго произошел обвал на колтановой шахте. Погибли по меньшей мере 12 человек, сообщает Reuters, ссылаясь на собеседников в горнодобывающей промышленности и гражданском обществе.

Обвал произошел 19 июня в провинции Северное Киву. Десяткам человек, по словам собеседников, удалось сбежать из "кустарной шахты". Причины обрушения пока неизвестны.

Отмечается, что небольшие кустарные рудники в районе города Рубайя производят около одной шестой части мировых запасов колтана – это металлическая руда, которая имеет "решающее значение" для производства смартфонов и других электронных устройств.

Ранее представители повстанцев, которые ведут вооруженную борьбу против правительства и других формирований в Конго, сообщали Reuters, что движение M23 контролирует Северное Киву с середины 2024 года. Его члены взимают налог в размере 15% от стоимости добытого колтана.