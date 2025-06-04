RMF 24: у Польщі на кордоні з Україною знайшли покинуті системи ЗРК, призначені для Києва
В Польщі у Підкарпатському воєводстві в місті Лашки неподалік українського кордону були виявлені зенітні комплекси, що залишилися без нагляду. Про це повідомляє RMF 24.
В Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що контейнери з боєприпасами та зброєю, не є власністю Польської армії. Відповідні служби вже забезпечують охорону місця й обладнання.
Озброєння виявили співробітники Центрального слідчого бюро поліції на доручення Перемишльської воєводської прокуратури. Розпочато розслідування щодо неналежного поводження зі зброєю та боєприпасами однією з приватних компаній.
За даними польського медіа, ця неназвана компанія отримала замовлення на перевезення зенітних систем в Україну. Однак, з нез'ясованих причин, не зробила цього.
Системи були розміщені на складах поблизу кордону і деякий час охоронялися, а потім залишилися практично без нагляду в ангарі одного з аеропортів Підкарпатського воєводства. Відповідні служби вже вилучили зброю.
Прессекретар міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський підтвердив, що озброєння належить приватній структурі, яка має концесію на торгівлю зброєю.
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