RMF 24: в Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ЗРК, предназначенные Киеву

Вооружение находилось в ангаре одного из аэропортов Подкарпатского воеводства

Армия Польши (Иллюстративное фото: x.com/MON_GOV_PL)

В Польше в Подкарпатском воеводстве в городе Лашки недалеко от украинской границы были обнаружены оставшиеся без присмотра зенитные комплексы. Об этом сообщает RMF 24.

В Министерстве национальной обороны Польши сообщили, что контейнеры с боеприпасами и оружием не являются собственностью Польской армии. Соответствующие службы уже обеспечивают охрану места и оборудования.

Вооружение обнаружили сотрудники Центрального следственного бюро полиции по поручению Перемышльской воеводской прокуратуры. Начато расследование ненадлежащего обращения с оружием и боеприпасами одной из частных компаний.

По данным польского медиа, эта неназванная компания получила заказ на перевозку зенитных систем в Украину. Однако, по невыясненным причинам, не сделала этого.

Системы были размещены на складах у границы и некоторое время охранялись, а затем остались практически без присмотра в ангаре одного из аэропортов Подкарпатского воеводства. Соответствующие службы уже изъяли оружие.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский подтвердил, что вооружение принадлежит частной структуре, имеющей концессию на торговлю оружием.