RMF 24: в Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ЗРК, предназначенные Киеву
В Польше в Подкарпатском воеводстве в городе Лашки недалеко от украинской границы были обнаружены оставшиеся без присмотра зенитные комплексы. Об этом сообщает RMF 24.
В Министерстве национальной обороны Польши сообщили, что контейнеры с боеприпасами и оружием не являются собственностью Польской армии. Соответствующие службы уже обеспечивают охрану места и оборудования.
Вооружение обнаружили сотрудники Центрального следственного бюро полиции по поручению Перемышльской воеводской прокуратуры. Начато расследование ненадлежащего обращения с оружием и боеприпасами одной из частных компаний.
По данным польского медиа, эта неназванная компания получила заказ на перевозку зенитных систем в Украину. Однако, по невыясненным причинам, не сделала этого.
Системы были размещены на складах у границы и некоторое время охранялись, а затем остались практически без присмотра в ангаре одного из аэропортов Подкарпатского воеводства. Соответствующие службы уже изъяли оружие.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский подтвердил, что вооружение принадлежит частной структуре, имеющей концессию на торговлю оружием.
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