Російський олігарх Абрамович програв суд проти ЄС – вимагав зняти з нього санкції

Європейський суд у Люксембурзі відхилив скаргу Абрамовича на рішення ЄС запровадити проти нього санкції через війну Росії проти України

Роман Абрамович (Фото - EPA)

20 грудня Європейський суд у Люксембурзі відхилив скаргу російського олігарха Романа Абрамовича на рішення ЄС запровадити проти нього санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Reuters.

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Санкції щодо Абрамовича, а також проти низки інших російських олігархів, були введені у березні 2022 року у зв'язку з "давніми й тісними зв'язками з Володимиром Путіним" та з тим, що він мав до нього "привілейований доступ". Такі зв'язки дозволили олігарху "отримувати вигоду від російських керівників, відповідальних за анексію Криму й дестабілізацію України".

ЄС також наголошував, що Абрамович як один із провідних бізнесменів РФ, забезпечував "істотне джерело доходу для уряду".

Позов Абрамовича про визнання неправомірними санкцій проти нього було подано у травні 2022 року. Позов вимагав визнати рішення включити олігарха до списку санкцій "порушенням основних прав" і "невиправданим втручанням" у його права, закріплені у законодавстві ЄС. Абрамович також вимагав від ЄС "за нанесену його репутації шкоду" виплатити 1 млн євро до його благодійного фонду для жертв конфліктів.

20 грудня Європейський суд визнав позов Абрамовича позбавленим підстав і відмовив у його задоволенні.

Санкції проти Абрамовича у жовтні 2022 року запровадила й Україна, але відстрочила їх до завершення обміну полоненими.

11 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало перелік творів мистецтва, що перебувають у приватній колекції Абрамовича, яку він ховає від міжнародних санкцій. До переліку увійшли 367 творів мистецтва, які оцінюються майже в $1 млрд.

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