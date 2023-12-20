Российский олигарх Абрамович проиграл суд против ЕС – требовал снять с него санкции

Европейский суд в Люксембурге отклонил жалобу Абрамовича на решение ЕС ввести против него санкции из-за войны России против Украины

Роман Абрамович (Фото - EPA)

20 декабря Европейский суд в Люксембурге отклонил жалобу российского олигарха Романа Абрамовича на решение ЕС ввести против него санкции вв связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Об этом сообщает Reuters.

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Санкции в отношении Абрамовича, а также против ряда других российских олигархов, были введены в марте 2022 года в связи с его "давними и тесными связями с Владимиром Путиным" и с тем, что он имел к нему "привилегированный доступ". Такие связи позволили олигарху "получать выгоду от российских руководителей, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".

ЕС также подчеркивал, что Абрамович как один из ведущих бизнесменов РФ, обеспечивал "существенный источник дохода для правительства".

Иск Абрамовича о признании неправомерными санкций против него был подан в мае 2022 года. Иск требовал признать решение включить олигарха в санкционный список "нарушением основных прав" и "неоправданным вмешательством" в его права, закрепленные в законодательстве ЕС. Абрамович также требовал от ЕС "за нанесенный его репутации ущерб" выплатить 1 млн евро в его благотворительный фонд для жертв конфликтов.

20 декабря Европейский суд признал иск Абрамовича лишенным оснований и отказал в его удовлетворении.

Санкции против Абрамовича в октябре 2022 года ввела и Украина, но отсрочила их до завершения обмена пленными.

11 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) опубликовало перечень произведений искусства, которые находятся в укрываемой от международных санкций частной коллекции Абрамовича. В перечень вошли 367 произведений искусства, которые оцениваются почти в $1 млрд.

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