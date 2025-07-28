Російський прикордонний корабель порушив морський кордон Естонії

МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії, щоб вручити йому ноту

Російський корабель (Фото: ресурс окупантів)

Днями до територіальних вод Естонії без дозволу увійшов прикордонний корабель Росії серії "Світляк" під назвою "Сочі 500". Про це повідомив мовник ERR.

Інцидент відбувся вранці в суботу, 26 липня, на схід від острова Вайндлоо. Корабель перебував у територіальних водах Естонії близько 35 хвилин.

Відповідно до Закону про державний кордон Естонії іноземному військовому кораблю можна проходити через територіальні води країни, здійснюючи мирний прохід. Для цього необхідно повідомити Міністерство закордонних справ Естонії за 48 годин до проходу. Російський прикордонний корабель цього не зробив.

Військово-морські сили Естонії стежили за ситуацією, ідентифікували корабель та встановили факт порушення кордону.

МЗС країни у понеділок, 28 липня, викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії, щоб вручити йому ноту протесту.

"Порушення морського кордону Естонії з боку Росії – це серйозний і неприйнятний інцидент. Це повідомлення було передано і тимчасовому повіреному Росії", – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Це було перше цього року порушення морського кордону Естонії кораблем РФ.

20 червня стало відомо, що Естонія на кордоні з Росією розпочала будівництво траншей та бункерів у межах Балтійської оборонної лінії.

15 липня повідомлялося, що Естонія розробляє морський дрон для патрулювання кордону з Росією.