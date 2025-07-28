Российский пограничный корабль нарушил морскую границу Эстонии

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России, чтобы вручить ему ноту

Российский корабль (Фото: ресурс оккупантов)

На днях в территориальные воды Эстонии без разрешения вошел пограничный корабль России серии "Светляк" под названием "Сочи 500". Об этом сообщил вещатель ERR.

Инцидент произошел утром в субботу, 26 июля, к востоку от острова Вайндлоо. Корабль находился в территориальных водах Эстонии около 35 минут.

В соответствии с Законом о государственной границе Эстонии, иностранному военному кораблю можно проходить через территориальные воды страны, осуществляя мирный проход. Для этого необходимо уведомить Министерство иностранных дел Эстонии за 48 часов до прохода. Российский пограничный корабль этого не сделал.

Военно-морские силы Эстонии следили за ситуацией, идентифицировали корабль и установили факт нарушения границы.

МИД страны в понедельник, 28 июля, вызвал временного поверенного в делах посольства России, чтобы вручить ему ноту протеста.

"Нарушение морской границы Эстонии со стороны России – это серьезный и неприемлемый инцидент. Это сообщение было передано и временному поверенному России", — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Это было первое в этом году нарушение морской границы Эстонии кораблем РФ.

20 июня стало известно, что Эстония на границе с Россией начала строительство траншей и бункеров в пределах Балтийской оборонительной линии.

15 июля сообщалось, что Эстония разрабатывает морской дрон для патрулирования границы с Россией.