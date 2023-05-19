Росія, Китай, Іран і Північна Корея мають "припинити ядерну ескалацію" – заява G7

Країни Великої сімки на саміті у Хіросімі закликали Росію, Іран, Китай і Північну Корею "припинити ядерну ескалацію" та повернутися до політики нерозповсюдження, йдеться у спеціальній заяві лідерів G7.

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У заяві міститься заклик до створення "світу без ядерної зброї", якому суперечать дії Росії, Ірану, Китаю та Північної Кореї.

"Загальне скорочення глобальних ядерних арсеналів, досягнуте після закінчення холодної війни, має продовжуватися і не повинно бути звернено", – йдеться в заяві.

Документ називає ядерну риторику Росії та її намір розмістити ядерну зброю в Білорусі "небезпечними та неприйнятними". "Ми глибоко шкодуємо стосовно рішення Росії вийти з нового договору СНО та закликаємо РФ повернутися до повного виконання цього договору", – йдеться у заяві.

У документі також наголошується, що "прискорене нарощування Китаєм свого ядерного арсеналу без прозорості та конструктивного діалогу викликає занепокоєння щодо глобальної та регіональної стабільності".

Лідери Великої сімки закликають "до негайного початку давно назрілих переговорів щодо договору про заборону виробництва матеріалів для використання в ядерній зброї або інших ядерних вибухових пристроях" і пропонують усі відповідальні країни оголосити й дотримуватися добровільних мораторіїв на виробництво таких матеріалів.

"Ми твердо переконані, що жодна країна не повинна проводити будь-яких випробувальних вибухів ядерної зброї або інших ядерних вибухів, засуджуємо будь-які загрози зробити це і наголошуємо, що ще одним нагальним питанням є набуття чинності Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ)", – наголошено в документі.

У червні 2022 року повідомлялося, що Тегеран суттєво збільшив темпи збагачення урану та відключив камери МАГАТЕ, встановлені для моніторингу ключових ядерних об'єктів країни.

21 квітня 2023 року в Північній Кореї заявили, що її статус держави, яка володіє ядерною зброєю, "остаточний і незворотний", "на тисячоліття".

28 квітня повідомлялося, що США передали Україні датчики виявлення викидів радіації від застосування ядерної зброї.

5 травня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Іран накопичив достатньо матеріалу для створення п'яти ядерних бомб.

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