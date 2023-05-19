Россия, Китай, Иран и Северная Корея должны "прекратить ядерную эскалацию" – заявление G7

Страны Большой семерки на саммите в Хиросиме призвали Россию, Иран, Китай и Северную Корею "прекратить ядерную эскалацию" и вернуться к политике нераспространения, говорится в специальном заявлении лидеров G7.

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В заявлении содержится призыв к созданию "мира без ядерного оружия", которому противоречат действия России, Ирана, Китая и Северной Кореи.

"Общее сокращение глобальных ядерных арсеналов, достигнутое после окончания холодной войны, должно продолжаться и не должно быть обращено вспять", – говорится в заявлении.

Документ называет ядерную риторику России и ее намерение разместить ядерное оружие в Беларуси "опасными и неприемлемыми". "Мы глубоко сожалеем о решении России выйти из нового договора СНВ и призываем РФ вернуться к полному выполнению этого договора", – говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что "ускоренное наращивание Китаем своего ядерного арсенала без прозрачности и конструктивного диалога вызывает обеспокоенность в отношении глобальной и региональной стабильности".

Лидеры Большой семерки призывают "к немедленному началу давно назревших переговоров по договору о запрещении производства расщепляющихся материалов для использования в ядерном оружии или других ядерных взрывных устройствах" и предлагают все ответственные страны объявить и соблюдать добровольные моратории на производство таких материалов.

"Мы твердо убеждены, что ни одна страна не должна проводить никаких испытательных взрывов ядерного оружия или других ядерных взрывов, осуждаем любые угрозы сделать это и подчеркиваем, что еще одним неотложным вопросом является вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", – подчеркнуто в документе.

В июне 2022 года сообщалось, что Тегеран существенно увеличил темпы обогащения урана и отключил камеры МАГАТЭ, установленные для мониторинга ключевых ядерных объектов страны.

21 апреля 2023 года в Северной Корее заявили, что ее статус государства, обладающего ядерным оружием, "окончательный и необратимый", "на тысячелетия".

28 апреля сообщалось, что США передали Украине датчики для выявления выбросов радиации от применения ядерного оружия.

5 мая министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб.

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