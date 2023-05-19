UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия, Китай, Иран и Северная Корея должны "прекратить ядерную эскалацию" – заявление G7

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 18:21
Россия, Китай, Иран и Северная Корея должны
Хиросима, мемориал на месте ядерного удара 1945 года (Фото - EPA)

Страны Большой семерки на саммите в Хиросиме призвали Россию, Иран, Китай и Северную Корею "прекратить ядерную эскалацию" и вернуться к политике нераспространения, говорится в специальном заявлении лидеров G7.

В заявлении содержится призыв к созданию "мира без ядерного оружия", которому противоречат действия России, Ирана, Китая и Северной Кореи. 

"Общее сокращение глобальных ядерных арсеналов, достигнутое после окончания холодной войны, должно продолжаться и не должно быть обращено вспять", – говорится в заявлении.

Документ называет ядерную риторику России и ее намерение разместить ядерное оружие в Беларуси "опасными и неприемлемыми". "Мы глубоко сожалеем о решении России выйти из нового договора СНВ и призываем РФ вернуться к полному выполнению этого договора", – говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что "ускоренное наращивание Китаем своего ядерного арсенала без прозрачности и конструктивного диалога вызывает обеспокоенность в отношении глобальной и региональной стабильности".

Лидеры Большой семерки призывают "к немедленному началу давно назревших переговоров по договору о запрещении производства расщепляющихся материалов для использования в ядерном оружии или других ядерных взрывных устройствах" и предлагают все ответственные страны объявить и соблюдать добровольные моратории на производство таких материалов.

"Мы твердо убеждены, что ни одна страна не должна проводить никаких испытательных взрывов ядерного оружия или других ядерных взрывов, осуждаем любые угрозы сделать это и подчеркиваем, что еще одним неотложным вопросом является вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", – подчеркнуто в документе. 

  • В июне 2022 года сообщалось, что Тегеран существенно увеличил темпы обогащения урана и отключил камеры МАГАТЭ, установленные для мониторинга ключевых ядерных объектов страны.
  • 21 апреля 2023 года в Северной Корее заявили, что ее статус государства, обладающего ядерным оружием, "окончательный и необратимый", "на тысячелетия".
  • 28 апреля сообщалось, что США передали Украине датчики для выявления выбросов радиации от применения ядерного оружия.
  • 5 мая министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб.

Читайте также: Байден: США применят силу как "последнее средство", чтобы Иран не получил ядерное оружие

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
политика нераспространенияядерное оружиеg7большая семеркаядерные испытаниясаммит
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 