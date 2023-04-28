США передали Украине датчики для обнаружения ядерных взрывов – NYT
США передали Украине датчики для выявления выбросов радиации от применения ядерного оружия. Об этом сообщает The New York Times.
Национальное управление по ядерной безопасности в ответ на запрос издания сообщило, что сеть датчиков разворачивается "по всему региону" и даст возможность "определить параметры, место и последствия любого ядерного взрыва".
Управление подчеркивает, что в нем говорится о том, что развернутая система датчиков лишит Россию возможности "анонимно" использовать ядерное оружие в Украине.
Отмечается, что при возникновении в Украине чрезвычайной ситуации из-за ядерного взрыва анализ быстро поступит госорганам США для принятия экстренных мер по защите населения.
Как пишет издание, развертывание системы для выявления применений ядерного оружия свидетельствует о том, что США не считают невозможным такой сценарий развития событий.
18 апреля британская The Guardian со ссылкой на западных чиновников писала, что российский диктатор Владимир Путин может применить "крайние тактики" в ответ на ожидаемое наступление Украины, и Запад готовится к такому варианту.
- 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.
- МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния.
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