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США передали Украине датчики для обнаружения ядерных взрывов – NYT

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 21:03
США передали Украине датчики для обнаружения ядерных взрывов – NYT - Фото
Знак радиационной опасности (Фото - EPA)

США передали Украине датчики для выявления выбросов радиации от применения ядерного оружия. Об этом сообщает The New York Times.

Национальное управление по ядерной безопасности в ответ на запрос издания сообщило, что сеть датчиков разворачивается "по всему региону" и даст возможность "определить параметры, место и последствия любого ядерного взрыва".

Управление подчеркивает, что в нем говорится о том, что развернутая система датчиков лишит Россию возможности "анонимно" использовать ядерное оружие в Украине.

Отмечается, что при возникновении в Украине чрезвычайной ситуации из-за ядерного взрыва анализ быстро поступит госорганам США для принятия экстренных мер по защите населения. 

Как пишет издание, развертывание системы для выявления применений ядерного оружия свидетельствует о том, что США не считают невозможным такой сценарий развития событий.

18 апреля британская The Guardian со ссылкой на западных чиновников писала, что российский диктатор Владимир Путин может применить "крайние тактики" в ответ на ожидаемое наступление Украины, и Запад готовится к такому варианту. 

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.
  • МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния. 

Читайте также: Зеленский: План РФ разместить ядерное оружие в Беларуси – следствие неудачной встречи с Си

Сергій Бережний
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