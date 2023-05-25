РосЗМІ повідомили про пожежу у будівлі Міноборони РФ, МНС пожежі "не виявило" – відео

Вночі російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали повідомляли про пожежу у будівлі Міноборони РФ у Москві. Було опубліковано відео із задимленням над будівлею. За годину вони написали, що МНС РФ не виявило пожежі в Міноборони.

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"Пожежа сталася у будівлі Міністерства оборони Росії у центрі Москви, повідомили нам в екстрених службах", – написало державне російське агентство ТАСС близько 01:00.

За їхньою інформацією, пожежа сталася "на одному з балконів". Там працювали "екстрені служби".

У Telegram-каналах з'явилися відео, на яких видно задимлення в районі будівлі Міноборони РФ на набережній Фрунзе. Деякі з них згодом було видалено.

Приблизно за годину і ТАСС, і всі інші пропагандистські медіа з посиланням на ГУ МНС РФ по Москві повідомили, що пожежі в будівлі Міноборони не виявлено.

"Факт загоряння не підтверджено, оскільки після прибуття пожежних підрозділів загоряння не виявлено. Так само як і відомостей про постраждалих не надходило", – цитують повідомлення пресслужби МНС пропагандисти.

Крім того, масштабна пожежа сталася вночі на будівельному ринку в Одинцово під Москвою.

У ніч проти 25 травня Росія запустила дрони-камікадзе проти України, на Київщині працювала протиповітряна оборона, після чого тривога змістилася на захід України. Посеред ночі окупанти вдарили ракетами по Харкову чи передмістю.

Усі виявлені повітряні цілі, що рухалися у напрямку Києва під час нічної атаки з боку країни-терориста Росії, знищено Силами протиповітряної оборони.

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