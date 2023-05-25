РосСМИ сообщили о пожаре в здании Минобороны РФ, МЧС пожара "не обнаружило" – видео

Ночью российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы сообщали о пожаре в здании Минобороны РФ в Москве. Были опубликованы видео с задымлением над зданием. Через час они написали, что МЧС РФ не обнаружило пожара в Минобороны.

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"Пожар произошел в здании Министерства обороны России в центре Москвы, сообщили нам в экстренных службах", – написало государственное российское агентство ТАСС около 01:00.

По их информации, пожар произошел "на одном из балконов". Там работали "экстренные службы".

В Telegram-каналах появились видео, на которых видно задымление в районе здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной. Некоторые из них потом были удалены.

Примерно через час и ТАСС, и все другие пропагандистские медиа со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Москве сообщили, что пожар в здании Минобороны "не обнаружен".

"Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделений возгорания не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало", — цитируют сообщение пресс-службы МЧС пропагандисты.

Кроме того, масштабный пожар произошел ночью на строительном рынке в Одинцово под Москвой.

В ночь на 25 мая Россия запустила дроны-камикадзе против Украины, в Киевской области работала противовоздушная оборона, после чего тревога сместилась на запад Украины. Посреди ночи оккупанты ударили ракетами по Харькову или пригороду.

Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева во время ночной атаки со стороны страны-террориста России, уничтожены Силами противовоздушной обороны.

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