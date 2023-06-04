Керівники 20 провідних розвідок провели секретну зустріч в Сінгапурі

Керівники приблизно 20 найбільших розвідок світу цього тижня провели секретну зустріч у рамках безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, повідомило агентство Reuters з посиланням на п'ять джерел.

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Уряд Сінгапуру проводить подібні зустрічі уже кілька років поспіль в рамках форуму, але раніше про них не повідомлялося.

На зустрічі були присутні, з-поміж інших, представники розвідок США, Індії та Китаю, росіян не було.

Інформації про порядок денний переговорів мало. Агентство повідомляє тільки, що розвідки обговорювали російсько-українську війну та транснаціональну злочинність.

За словами одного з джерел, тон зустрічі був у ключі співпраці, а не конфронтаційний.

"Зустріч – важливий пункт в міжнародному непублічному порядку денному. Серед розвідувальних служб існує негласний кодекс, згідно з яким вони можуть вести діалог, навіть якщо з формальнішою та відкритішою дипломатією є труднощі – це дуже важливий чинник у часи напруженості. І захід у Сінгапурі сприяє цьому", – сказав один зі співрозмовників видання.

Представник міністерства оборони Сінгапуру підтвердив, що учасники "Діалогу Шангрі-Ла", в тому числі посадовці розвідувальних служб, мають можливість зустрітися з колегами.

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