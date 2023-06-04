Міністр оборони Китаю розкритикував США на форумі в Сінгапурі і говорив про мир в Україні
Новий міністр оборони Китаю Лі Шанфу у неділю, 4 червня, виступив на безпековому форумі "Діалоги Шангрі-Ла" в Сінгапурі з першою публічною заявою для міжнародної аудиторії. У ній він говорив про США, Тайвань, Україну, повідомляють Reuters і South China Morning Post.
Лі сказав, що конфлікт зі США став би катастрофою і запевнив, що Китай прагне до діалогу, а не конфронтації.
"Китай і США мають різні системи й відрізняються у багатьох інших відношеннях. Але це не має стати на заваді пошуку точок дотику та спільних інтересів для розвитку двосторонніх зв'язків і поглиблення співпраці. Немає жодного сумніву, що серйозний конфлікт або протистояння між Китаєм і США стали б нестерпною катастрофою для світу", – сказав він.
Але в іншій частині промови Лі прозоро натякнув, що у Китаю є претензії до США.
За його словами, "певні країни" хочуть нав'язувати іншим свої правила. "Їхній так званий міжнародний порядок, заснований на правилах, ніколи не говорить, що це за правила і хто створив ці правила", – сказав Лі.
"Він практикує винятковість і подвійні стандарти, служить тільки певним інтересам та використовує правила невеликої кількості країн", – додав міністр.
Міністр оборони Китаю сказав також, що "велика країна має поводитися відповідно, а не провокувати протистояння між блоками заради власних інтересів".
Говорячи про Тайвань, китайський міністр повторив офіційну позицію Пекіну: острів входить до сфери інтересів Китаю та є його внутрішньою проблемою. "Тайвань – це китайський Тайвань, і як розв'язати тайваньське питання – це справа китайців", – сказав він.
Китай розглядає взяття Тайваню під контроль як питання "національного відродження" і не виключає жодних сценаріїв, включно з силовим. "Якщо хтось спробує відокремити Тайвань від Китаю, китайські військові не вагатимуться ні секунди", – сказав він.
Під час свого виступу Лі коротко прокоментував російсько-українську війну.
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін з усіх сил намагається сприяти переговорам про мир і сподівається на якнайшвидше закінчення бойових дій.
"Китай зайняв об’єктивну та неупереджену позицію, яка базується на суті питання", – сказав Лі.
- 26 квітня 2023 року стало відомо, що Пекін відправляє до України посланця для "можливості політичного врегулювання" війни.
- 26 травня The Wall Street Journal написала, що він "ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію та закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні частини [території] свого молодшого сусіда, які вона зараз окупує". Однак, за даними МЗС України (які потім фактично підтвердив Пекін), подібні пропозиції з представником Китаю ніхто в Європі не обговорював.
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