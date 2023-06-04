Міністр оборони Китаю розкритикував США на форумі в Сінгапурі і говорив про мир в Україні

Новий міністр оборони Китаю Лі Шанфу у неділю, 4 червня, виступив на безпековому форумі "Діалоги Шангрі-Ла" в Сінгапурі з першою публічною заявою для міжнародної аудиторії. У ній він говорив про США, Тайвань, Україну, повідомляють Reuters і South China Morning Post.

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Лі сказав, що конфлікт зі США став би катастрофою і запевнив, що Китай прагне до діалогу, а не конфронтації.

"Китай і США мають різні системи й відрізняються у багатьох інших відношеннях. Але це не має стати на заваді пошуку точок дотику та спільних інтересів для розвитку двосторонніх зв'язків і поглиблення співпраці. Немає жодного сумніву, що серйозний конфлікт або протистояння між Китаєм і США стали б нестерпною катастрофою для світу", – сказав він.

Але в іншій частині промови Лі прозоро натякнув, що у Китаю є претензії до США.

За його словами, "певні країни" хочуть нав'язувати іншим свої правила. "Їхній так званий міжнародний порядок, заснований на правилах, ніколи не говорить, що це за правила і хто створив ці правила", – сказав Лі.

"Він практикує винятковість і подвійні стандарти, служить тільки певним інтересам та використовує правила невеликої кількості країн", – додав міністр.

Міністр оборони Китаю сказав також, що "велика країна має поводитися відповідно, а не провокувати протистояння між блоками заради власних інтересів".

Говорячи про Тайвань, китайський міністр повторив офіційну позицію Пекіну: острів входить до сфери інтересів Китаю та є його внутрішньою проблемою. "Тайвань – це китайський Тайвань, і як розв'язати тайваньське питання – це справа китайців", – сказав він.

Китай розглядає взяття Тайваню під контроль як питання "національного відродження" і не виключає жодних сценаріїв, включно з силовим. "Якщо хтось спробує відокремити Тайвань від Китаю, китайські військові не вагатимуться ні секунди", – сказав він.

Під час свого виступу Лі коротко прокоментував російсько-українську війну.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін з усіх сил намагається сприяти переговорам про мир і сподівається на якнайшвидше закінчення бойових дій.

"Китай зайняв об’єктивну та неупереджену позицію, яка базується на суті питання", – сказав Лі.

26 квітня 2023 року стало відомо, що Пекін відправляє до України посланця для "можливості політичного врегулювання" війни.

26 травня The Wall Street Journal написала, що він "ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію та закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні частини [території] свого молодшого сусіда, які вона зараз окупує". Однак, за даними МЗС України (які потім фактично підтвердив Пекін), подібні пропозиції з представником Китаю ніхто в Європі не обговорював.

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