Новый министр обороны Китая Ли Шанфу в воскресенье, 4 июня, выступил на форуме безопасности "Диалоги Шангри-Ла" в Сингапуре с первым публичным заявлением для международной аудитории. В нем он говорил о США, Тайване, Украине, сообщают Reuters и South China Morning Post.

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Ли сказал, что конфликт с США стал бы катастрофой и заверил, что Китай стремится к диалогу, а не конфронтации.

"Китай и США имеют разные системы и отличаются во многих других отношениях. Но это не должно стать препятствием для поиска точек соприкосновения и общих интересов для развития двусторонних связей и углубления сотрудничества. Нет никакого сомнения, что серьезный конфликт или противостояние между Китаем и США стали бы невыносимой катастрофой для мира", – сказал он.

Но в другой части речи Ли прозрачно намекнул, что у Китая есть претензии к США.

По его словам, "некоторые страны" хотят навязывать другим свои правила. "Их так называемый международный порядок, основанный на правилах, никогда не говорит, что это за правила и кто создал эти правила", – сказал Ли.

"Он практикует исключительность и двойные стандарты, служит только определенным интересам и использует правила небольшого количества стран", – добавил министр.

Министр обороны Китая сказал также, что "великая страна должна вести себя соответственно, а не провоцировать противостояние между блоками ради собственных интересов".

Говоря о Тайване, китайский министр повторил официальную позицию Пекина: остров входит в сферу интересов Китая и является его внутренней проблемой. "Тайвань – это китайский Тайвань, и как решить тайваньский вопрос – это дело китайцев", – сказал он.

Китай рассматривает взятие Тайваня под контроль как вопрос "национального возрождения" и не исключает никаких сценариев, включая силового. "Если кто-то попытается отделить Тайвань от Китая, китайские военные не будут сомневаться ни секунды", – сказал он.

Во время выступления Ли коротко прокомментировал российско-украинскую войну.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну спровоцировали НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Министр обороны Китая заявил, что Пекин изо всех сил пытается содействовать переговорам о мире и надеется на скорейшее окончание боевых действий.

"Китай занял объективную и беспристрастную позицию, которая базируется на существе вопроса", – сказал Ли.

26 апреля 2023 года стало известно, что Китай отправит в Украину посланника для "возможности политического урегулирования" войны.

26 мая The Wall Street Journal написала, что он "нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части [территории] своего младшего соседа, которые она сейчас оккупирует". Однако, по данным МИД Украины (которые затем фактически подтвердил Пекин), подобные предложения с представителем Китая никто в Европе не обсуждал.

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