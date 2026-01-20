Румунія може збільшити кількість військ на кордоні з Україною через загрозу російських дронів

Через неодноразові вторгнення російських дронів у повітряний простір Будапешт перекидає на кордон з Україною війська та техніку

Дрон (Ілюстративне фото: Pacific Press)

Румунія може наростити кількість військовослужбовців і засобів протиповітряної оборони поблизу кордону з Україною через ризик проникнення російських дронів у повітряний простір країни та їх можливе падіння в населених пунктах. Про це заявив міністр оборони Румунії Раду Міруце, пише Digi24.

Міруце зазначив, що розгортання сил відбудеться з урахуванням стратегічного аналізу загроз. Йдеться про кілька десятків військовослужбовців, радари та зенітні системи Gepard, які розміщують у районах із підвищеним рівнем ризику.

Основна мета – підвищити ймовірність того, що російські безпілотники падатимуть у безлюдних районах, а не в населених пунктах.

Водночас міністр визнав, що повністю усунути ризик неможливо. За його словами, "існує ризик побачити дрони в населених пунктах", однак він залишається невеликим. Міруце наголосив, що жодна країна не може гарантувати стовідсотковий захист від таких загроз.

Міруце вперше визнав, що румунська армія не здатна виявити всі безпілотники. Він пояснив це особливостями конструкції дронів, які можуть бути виготовлені з матеріалів без відбивної поверхні, а також складним рельєфом місцевості, що ускладнює роботу радарів.

Міністр наголосив, що румунські військові постійно отримують повітряні сповіщення, а у разі потреби в небо підіймають винищувачі F-16 або застосовують наземні системи ППО. За його словами, якби не робота армії, повідомлення про падіння дронів з’являлися б значно частіше.

Окрім національних засобів ППО, у Румунії також розгорнута американська система MEROPS. Вона використовує штучний інтелект для виявлення російських безпілотників і може запускати дрони для їх перехоплення, а також виявляти цілі без металевих компонентів і на малих висотах.

За даними румунської влади, з початку повномасштабної війни РФ проти України в районі Дунаю зафіксовано близько 70 атак і щонайменше 14 випадків проникнення російських дронів у повітряний простір Румунії. Мешканці регіону Добруджа живуть в умовах такої загрози майже чотири роки.

Останній серйозний інцидент стався 18 січня. Тоді уламки російського безпілотника виявили у дворі нежитлового будинку в повіті Вранча, приблизно за 200 кілометрів від кордону з Україною.