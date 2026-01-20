Румыния может увеличить количество войск на границе с Украиной из-за угрозы российских дронов

Из-за неоднократных вторжений российских дронов в воздушное пространство Будапешт перебрасывает на границу с Украиной войска и технику

Дрон (Иллюстративное фото: Pacific Press)

Румыния может нарастить количество военнослужащих и средств противовоздушной обороны вблизи границы с Украиной из-за риска проникновения российских дронов в воздушное пространство страны и их возможного падения в населенных пунктах. Об этом заявил министр обороны Румынии Раду Мируце, пишет Digi24.

Мируце отметил, что развертывание сил состоится с учетом стратегического анализа угроз. Речь идет о нескольких десятках военнослужащих, радарах и зенитных системах Gepard, которые размещают в районах с повышенным уровнем риска.

Основная цель – повысить вероятность того, что российские беспилотники будут падать в безлюдных районах, а не в населенных пунктах.

В то же время министр признал, что полностью устранить риск невозможно. По его словам, "существует риск увидеть дроны в населенных пунктах", однако он остается небольшим. Мируце подчеркнул, что ни одна страна не может гарантировать стопроцентную защиту от таких угроз.

Мируце впервые признал, что румынская армия не способна обнаружить все беспилотники. Он объяснил это особенностями конструкции дронов, которые могут быть изготовлены из материалов без отражающей поверхности, а также сложным рельефом местности, что затрудняет работу радаров.

Министр подчеркнул, что румынские военные постоянно получают воздушные оповещения, а в случае необходимости в небо поднимают истребители F-16 или применяют наземные системы ПВО. По его словам, если бы не работа армии, сообщения о падении дронов появлялись бы значительно чаще.

Кроме национальных средств ПВО, в Румынии также развернутый американская система MEROPS. Она использует искусственный интеллект для обнаружения российских беспилотников и может запускать дроны для их перехвата, а также обнаруживать цели без металлических компонентов и на малых высотах.

По данным румынских властей, с начала полномасштабной войны РФ против Украины в районе Дуная зафиксировано около 70 атак и по меньшей мере 14 случаев проникновения российских дронов в воздушное пространство Румынии. Жители региона Добруджа живут в условиях такой угрозы почти четыре года.

Последний серьезный инцидент произошёл 18 января. Тогда обломки российского беспилотника обнаружили во дворе нежилого дома в уезде Вранча, примерно в 200 километрах от границы с Украиной.