Румунські фермери відновили блокаду пункту пропуску "Сірет – Порубне"
Румунські фермери у неділю, 14 січня, відновили блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Сірет – Порубне". Про це повідомила Держприкордонслужба України.
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13 січня вони вже блокували цей пункт пропуску протягом шести годин у другій половині дня.
Близько 14:00 у неділю від представників прикордонної поліції Румунії надійшла інформація про поновлення блокування руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет"
Оформлення автомобілів і пішоходів на виїзд з України здійснюється, як і раніше.
- У грудні 2023 року, коментуючи блокаду на польському кордоні, президент Володимир Зеленський казав, що "слава богу, з'явилася розумна Румунія, і президент Йоганніс допоміг нашим фермерам вижити". Проте на початку 2024 року й у Румунії почалися протести фермерів, однією з претензій яких є імпорт агропродукції з України.
- 11 січня польські перевізники оголосили, що знову заблокують пункт пропуску "Медика – Шегині", щойно звільнений від протестувальників-фермерів. Акція триватиме з 15 січня до 15 березня.