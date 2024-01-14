Румунські фермери відновили блокаду пункту пропуску "Сірет – Порубне"

Найбільший вантажний пункт пропуску на кордоні з Румунією знову не працює на в'їзд в Україну – протестують фермери

Фото: Чернівецька ОДА

Румунські фермери у неділю, 14 січня, відновили блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Сірет – Порубне". Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

13 січня вони вже блокували цей пункт пропуску протягом шести годин у другій половині дня.

Близько 14:00 у неділю від представників прикордонної поліції Румунії надійшла інформація про поновлення блокування руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет"

Оформлення автомобілів і пішоходів на виїзд з України здійснюється, як і раніше.