Румынские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска "Сирет – Порубное"
Румынские фермеры в воскресенье, 14 января, возобновили блокировку движения грузовиков через пункт пропуска "Сирет – Порубное". Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
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13 января они уже блокировали этот пункт пропуска в течение шести часов во второй половине дня.
Около 14:00 в воскресенье от представителей пограничной полиции Румынии поступила информация о возобновлении блокировки движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет"
Оформление автомобилей и пешеходов на выезд из Украины производится, как и раньше.
- В декабре 2023 года, комментируя блокаду на польской границе, президент Владимир Зеленский говорил, что "слава богу, появилась разумная Румыния, и президент Иоганнис помог нашим фермерам выжить". Однако в начале 2024 года и в Румынии начались протесты фермеров, одной из претензий которых является импорт агропродукции из Украины.
- 11 января польские перевозчики объявили, что снова заблокируют пункт пропуска "Медика – Шегини", только что освобожденный от протестовавших фермеров. Акция продлится с 15 января по 15 марта.