Румынские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска "Сирет – Порубное"

Крупнейший грузовой пункт пропуска на границе с Румынией снова не работает на въезд в Украину – протестуют фермеры

Фото: Черновицкая ОГА

Румынские фермеры в воскресенье, 14 января, возобновили блокировку движения грузовиков через пункт пропуска "Сирет – Порубное". Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

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13 января они уже блокировали этот пункт пропуска в течение шести часов во второй половине дня.

Около 14:00 в воскресенье от представителей пограничной полиции Румынии поступила информация о возобновлении блокировки движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет"

Оформление автомобилей и пешеходов на выезд из Украины производится, как и раньше.