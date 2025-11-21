Саркозі написав тюремні мемуари про свої 20 днів ув'язнення

Ніколя Саркозі (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі написав мемуари про перебування у в’язниці, книга вийде вже у грудні. Про це повідомила газета The Guardian.

Саркозі наступного місяця опублікує книгу під назвою "Щоденник в'язня", в якій детально описує 20 днів свого перебування у тюрмі.

Вихід книги було анонсовано через 11 днів після того, як колишнього президента Франції звільнили з в'язниці, поки він оскаржував вирок у злочинній змові щодо схеми отримання коштів на виборчу кампанію від режиму покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

"У в'язниці нема на що дивитися і нічого робити", – пише він в уривку, з якого випливає, що розповідь буде радше роздумами з окремої камери, ніж загальними спостереженнями за переповненою та охопленою кризою французькою тюремною системою.

"Я забуваю про тишу, якої немає у в'язниці Ла-Санте, де можна багато почути. На жаль, шум стоїть постійно. Але, як і в пустелі, внутрішнє життя у в'язниці зміцнюється", – продовжив експрезидент Франції.

На слуханні за клопотанням про звільнення Саркозі був присутній по відеозв'язку з тюремної кімнати, описуючи своє перебування там як виснажливе.

"Я ніколи не міг уявити, що у 70 років опинюся у в'язниці. Це випробування, яке мені довелося пережити. Зізнаюся, це важко, дуже важко. Це залишає слід на кожному ув'язненому, бо це виснажливо", – сказав він.

Саркозі, який обіймав посаду президента Франції з 2007 до 2012 року, був першим колишнім главою держави-члена Європейського Союзу та першим повоєнним лідером Франції, який відбував термін у в'язниці.

" En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. " Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/QC7mkPfYIn — Fayard (@EditionsFayard) November 21, 2025