Саркози напишет тюремные мемуары о своих 20 днях заключения

Николя Саркози (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Бывший президент Франции Николя Саркози напишет мемуары о пребывании в тюрьме, книга выйдет уже в декабре. Об этом сообщила газета The Guardian.

Саркози в следующем месяце опубликует книгу под названием "Дневник заключенного", в которой подробно описывает 20 дней своего пребывания в тюрьме.

Выход книги был анонсирован через 11 дней после того, как бывшего президента Франции освободили из тюрьмы, пока он оспаривал приговор в преступном сговоре по схеме получения средств на избирательную кампанию от режима покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

"В тюрьме не на что смотреть и нечего делать", — пишет он в отрывке, из которого следует, что рассказ будет скорее размышлениями из одиночной камеры, чем более общими наблюдениями за переполненной и охваченной кризисом французской тюремной системой.

"Я забываю о тишине, которой нет в тюрьме Ла-Санте, где можно многое услышать. К сожалению, шум стоит постоянно. Но, как и в пустыне, внутренняя жизнь в тюрьме укрепляется", — продолжил экс-президент Франции.

На слушании по ходатайству об освобождении Саркози присутствовал по видеосвязи из тюремной комнаты, описывая свое пребывание там как изнурительное.

"Я никогда не мог представить, что в 70 лет окажусь в тюрьме. Это испытание, которое мне пришлось пережить. Признаюсь, это тяжело, очень тяжело. Это оставляет след на каждом заключенном, потому что это изнурительно", — сказал он.

Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, был первым бывшим главой государства-члена Европейского Союза и первым послевоенным лидером Франции, который отбывал срок в тюрьме.

" En prison, il n'y a rien à voir, et rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l'image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. " Nicolas Sarkozy, Le journal d'un prisonnier... pic.twitter.com/QC7mkPfYIn - Фаярд (@EditionsFayard) 21 ноября 2025 г