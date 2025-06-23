Семиволос: Іранська опозиція не має плану, що робити далі
Станом на зараз іранська опозиція перебуває в пасивному очікуванні розвитку подій та не вживає заходів, щоб посприяти поваленню режиму аятоли Алі Хаменеї. Суспільство також налаштовано скептично. Про це розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв’ю LIGA.net.
За його словами, іранська опозиція розділена. Частина противників чинної влади перебуває за кордоном, частина залишається всередині країни. Між цими групами немає єдності.
"Є опозиція за кордоном, яка свариться між собою, є частина опозиції в Ірані, яка опинилася під бомбами, і її ставлення змінилося. Станом на зараз говорити про те, що є якесь спільне бачення, що робити далі, якийсь план – його немає", – заявив Семиволос.
Як зазначив директор Центру, опозиція не вдається до проактивних дій для повалення влади.
"Всі замерли в очікуванні майбутніх подій, і багато хто гадає на кавовій гущі, впаде режим чи не впаде", – сказав він.
Семиволос нагадав, що єдиний, хто активно закликає до зміни режиму, – спадковий принц Ірану Реза Пахлаві у вигнанні. Опозиціонер закликає не боятися змін, громадянської війни та розпаду країни. Але його слова не знаходять достатнього відгуку у суспільстві.
"Багато хто не вірить цьому, тому що в історії Ірану кожна програна війна перетворювалася на багаторічній кривавий внутрішній конфлікт. Досвід значної кількості іранців свідчить, що запевнення в гарному фіналі не працюють", – висловив думку Семиволос.
- 22 червня віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю американському телеканалу ABC News заявив, що Сполучені Штати не мають на меті змінити чинний режим в Ірані. Але згодом президент США Дональд Трамп допустив таку можливість.