Семиволос: Іранська опозиція не має плану, що робити далі

Ігор Семиволос (Фото: Igor Semyvolos)

Станом на зараз іранська опозиція перебуває в пасивному очікуванні розвитку подій та не вживає заходів, щоб посприяти поваленню режиму аятоли Алі Хаменеї. Суспільство також налаштовано скептично. Про це розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, іранська опозиція розділена. Частина противників чинної влади перебуває за кордоном, частина залишається всередині країни. Між цими групами немає єдності.

"Є опозиція за кордоном, яка свариться між собою, є частина опозиції в Ірані, яка опинилася під бомбами, і її ставлення змінилося. Станом на зараз говорити про те, що є якесь спільне бачення, що робити далі, якийсь план – його немає", – заявив Семиволос.

Як зазначив директор Центру, опозиція не вдається до проактивних дій для повалення влади.

"Всі замерли в очікуванні майбутніх подій, і багато хто гадає на кавовій гущі, впаде режим чи не впаде", – сказав він.

Семиволос нагадав, що єдиний, хто активно закликає до зміни режиму, – спадковий принц Ірану Реза Пахлаві у вигнанні. Опозиціонер закликає не боятися змін, громадянської війни та розпаду країни. Але його слова не знаходять достатнього відгуку у суспільстві.

"Багато хто не вірить цьому, тому що в історії Ірану кожна програна війна перетворювалася на багаторічній кривавий внутрішній конфлікт. Досвід значної кількості іранців свідчить, що запевнення в гарному фіналі не працюють", – висловив думку Семиволос.