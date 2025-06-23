Семиволос: У Иранской оппозиции нет плана, что делать дальше

Игорь Семиволос (Фото: Igor Semyvolos)

По состоянию на данный момент иранская оппозиция находится в пассивном ожидании развития событий и не принимает меры, чтобы поспособствовать свержению режима аятоллы Али Хаменеи. Общество также настроено скептически. Об этом рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью LIGA.net.

По его словам, иранская оппозиция разделена. Часть противников действующей власти находится за границей, часть остается внутри страны. Между этими группами нет единства.

"Есть оппозиция за рубежом, которая ссорится между собой, есть оказавшаяся под бомбами часть оппозиции в Иране, и ее отношение изменилось. По состоянию на сейчас говорить о том, что есть какое-то общее видение, что делать дальше, какой-то план – его нет", – заявил Семиволос.

Как отметил директор Центра, оппозиция не предпринимает проактивных действий для свержения власти.

"Все замерли в ожидании будущих событий, и многие думают на кофейной гуще упадет режим или не упадет", – сказал он.

Семиволос напомнил, что единственный, кто активно призывает к смене режима – наследный принц Ирана Реза Пахлави в изгнании. Оппозиционер призывает не опасаться перемен, гражданской войны и распада страны. Но его слова не находят достаточного отклика в обществе.

"Многие не верят этому, потому что в истории Ирана каждая проигранная война превращалась в многолетний кровавый внутренний конфликт. Опыт значительного количества иранцев говорит, что заверения в хорошем финале не работают", – выразил мнение Семиволос.