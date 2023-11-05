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Скандал в Ізраїлі. Міністр назвав ядерну бомбу одним зі способів розв'язання проблеми Гази

Этот материал также доступен на русском
05.11.2023, 12:58
Скандал в Ізраїлі. Міністр назвав ядерну бомбу одним зі способів розв'язання проблеми Гази - Фото
Фото: Eladkarmel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

В Ізраїлі вранці 5 листопада розгорівся скандал через висловлювання одного з міністрів Аміхая Еліягу, представника ультраправої антиарабської партії Оцма Єгудіт (Єврейська сила). Під час інтерв'ю релігійному радіо Коль бе-Рама його спитали, чи варто скинути ядерну бомбу на сектор Гази; він відповів, що "це один зі способів".

Він також закликав вигнати арабів з Гази та анексувати цей регіон, а на питання щодо викрадених ізраїльтян сказав: "На війні доводиться платити ціну. Чому життя викрадених дорожчі, ніж життя солдатів?", пишуть ізраїльські ЗМІ.

Скандальні висловлювання міністра довелося негайно спростовувати прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу.

"Заяви Еліягу позбавлені зв'язку з реальністю. Ізраїль і ЦАХАЛ діють згідно з найвищими моральними стандартами, дотримуючись міжнародного права, щоб запобігти загибелі непричетних. Ми діятимемо так до перемоги", – написав він в соцмережі X (Twitter).

Лідер опозиції Яїр Лапід закликав Нетаньягу негайно звільнити Еліягу.

"Разюча й божевільна заява безвідповідального міністра. Він завдав шкоди сім'ям викрадених, завдав шкоди ізраїльському суспільству і завдав шкоди нашому міжнародному авторитету. Присутність екстремістів в уряді ставить під загрозу нас і успіх військових цілей – перемогу над ХАМАСом і повернення викрадених", – йдеться в заяві Лапіда.

Інша міністерка з кабінету Нетаньягу Іфат Шаша-Бітон прямо назвала Еліягу "дурним міністром".

"Це не Єврейська сила, це сила божевілля, дурість і небезпека для держави Ізраїль. Щоб звести до мінімуму шкоду країні та справедливій війні в секторі Гази, є лише один спосіб відреагувати на слова Аміхая Еліягу – його негайна відставка", – написала вона в X.

  • 2 листопада армія Ізраїлю заявила про повне оточення міста Газа, відрізавши його від південної частину сектора.
Андрій Водяний
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