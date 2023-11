Скандал в Ізраїлі. Міністр назвав ядерну бомбу одним зі способів розв'язання проблеми Гази

В Ізраїлі вранці 5 листопада розгорівся скандал через висловлювання одного з міністрів Аміхая Еліягу, представника ультраправої антиарабської партії Оцма Єгудіт (Єврейська сила). Під час інтерв'ю релігійному радіо Коль бе-Рама його спитали, чи варто скинути ядерну бомбу на сектор Гази; він відповів, що "це один зі способів".

Він також закликав вигнати арабів з Гази та анексувати цей регіон, а на питання щодо викрадених ізраїльтян сказав: "На війні доводиться платити ціну. Чому життя викрадених дорожчі, ніж життя солдатів?", пишуть ізраїльські ЗМІ.

Скандальні висловлювання міністра довелося негайно спростовувати прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу.

"Заяви Еліягу позбавлені зв'язку з реальністю. Ізраїль і ЦАХАЛ діють згідно з найвищими моральними стандартами, дотримуючись міжнародного права, щоб запобігти загибелі непричетних. Ми діятимемо так до перемоги", – написав він в соцмережі X (Twitter).

Minister Amihai Eliyahu's statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.