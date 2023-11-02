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Армія Ізраїлю заявила про повне оточення міста Газа

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 21:06
Армія Ізраїлю заявила про повне оточення міста Газа - Фото
ЦАХАЛ (Фото - ЕРА)

Ізраїльська армія повністю оточила місто Газа, де зосереджено угруповання ХАМАС. Про це на пресконференції заявив представник ЦАХАЛ, контрадмірал Даніель Хагарі, повідомляє Times of Israel.

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За його словами, ізраїльські сухопутні війська завершили повне оточення Гази, центру діяльності ХАМАС. Відповідаючи на запитання щодо потенційного припинення вогню, Хагарі сказав, що "термін "перемир'я" на цю мить взагалі не обговорюється".

Представник ізраїльської армії також заявив, що лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія, який мешкає в Катарі, має відвідати Іран на своєму приватному літаку.

"Вони намагаються відволікти нас від Гази, ми зосереджені на ХАМАС", – сказав він після того, як терористичні угруповання, що підтримуються Іраном, зокрема ліванська Хезболла і єменські хусити, посилили атаки на Ізраїль.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про "дуже разючі" успіхи ізраїльської армії в наземній операції в секторі Гази. За його словами, ЦАХАЛ зайшов уже далі, ніж на околиці Гази.

  • 28 жовтня Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.
  • Посол Ізраїлю в Україні Бродський заявив, що складність операції полягає в розвиненій інфраструктурі, яку протягом десятиліть будував ХАМАС, там є мережа тунелів для контрабанди зброї та ракет дальністю 500 км.

Читайте також: Колишній глава розвідки Моссад: Знищення ХАМАС може тривати кілька років

Оксана Житнюк
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