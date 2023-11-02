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Армия Израиля заявила о полном окружении города Газа

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 21:06
Армия Израиля заявила о полном окружении города Газа - Фото
ЦАХАЛ (Фото - ЕРА)

Израильская армия полностью окружила город Газа, где сосредоточена группировка ХАМАС. Об этом на пресс-конференции заявил представитель ЦАХАЛ, контр-адмирал Даниэль Хагари, передает Times of Israel.

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По его словам, израильские сухопутные войска завершили полное окружение Газы, центра деятельности ХАМАС. Отвечая на вопрос о потенциальном прекращении огня, Хагари сказал, что "термин "перемирие" в данный момент вообще не обсуждается".

Представитель израильской армии также заявил, что лидер ХАМАС Исмаил Хания, который живет в Катаре, должен посетить Иран на своем частном самолете.

"Они пытаются отвлечь нас от Газы, мы сосредоточены на ХАМАС", - сказал он после того, как поддерживаемые Ираном террористические группировки, в том числе ливанская Хезболла и йеменские хуситы, усилили атаки на Израиль.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об "очень впечатляющих" успехах израильской армии в наземной операции в секторе Газа. По его словам, ЦАХАЛ зашел уже дальше, чем на окраины Газы.

  • 28 октября Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.
  • Посол Израиля в Украине Бродский заявил, что сложность операции заключается в развитой инфраструктуре, которую на протяжении десятилетий строил ХАМАС, там есть сеть туннелей для контрабанды оружия и ракет протяженностью 500 км.

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Оксана Житнюк
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