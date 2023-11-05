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Скандал в Израиле. Министр назвал ядерную бомбу одним из способов решения проблемы Газа

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 12:58
Скандал в Израиле. Министр назвал ядерную бомбу одним из способов решения проблемы Газа - Фото
Фото: Eladkarmel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

В Израиле утром 5 ноября разгорелся скандал из-за высказываний одного из министров Амихая Элиаху, представителя ультраправой антиарабской партии Оцма Иегудит (Еврейская сила). Во время интервью религиозному радио Коль бе-Рам его спросили, стоит ли сбросить ядерную бомбу на Сектор Газы; он ответил, что "это один из способов".

Он также призвал выгнать арабов из Газы и аннексировать этот регион, а на вопрос о похищенных израильтянах сказал: "На войне приходится платить цену. Почему жизнь похищенных дороже жизни солдат?", пишут израильские СМИ.

Скандальные высказывания министра пришлось немедленно опровергать премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

"Заявления Элиаху лишены связи с реальностью. Израиль и ЦАХАЛ действуют согласно самым высоким моральным стандартам, соблюдая международное право, чтобы предотвратить гибель непричастных. Мы будем действовать так к победе", — написал он в соцсети X (Twitter).

Лидер оппозиции Яир Лапид призвал Нетаньяху немедленно уволить Элиаху.

"Поразительное и безумное заявление безответственного министра. Он нанес ущерб семьям похищенных, нанес ущерб израильскому обществу и нанес вред нашему международному авторитету. Присутствие экстремистов в правительстве ставит под угрозу нас и успех военных целей – победу над ХАМАСом" в заявлении Лапида.

Другой министр из кабинета Нетаньяху Ифат Шаша-Битон прямо назвала Элиаху "глупым министром".

"Это не Еврейская сила, это сила безумия, глупость и опасность для Государства Израиль. Чтобы свести к минимуму ущерб стране и справедливой войне в Секторе Газа, есть только один способ отреагировать на слова Амихая Элиаху – его немедленная отставка", — написала она в X.

Андрей Водяный
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