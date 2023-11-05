Скандал в Израиле. Министр назвал ядерную бомбу одним из способов решения проблемы Газа

В Израиле утром 5 ноября разгорелся скандал из-за высказываний одного из министров Амихая Элиаху, представителя ультраправой антиарабской партии Оцма Иегудит (Еврейская сила). Во время интервью религиозному радио Коль бе-Рам его спросили, стоит ли сбросить ядерную бомбу на Сектор Газы; он ответил, что "это один из способов".

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Он также призвал выгнать арабов из Газы и аннексировать этот регион, а на вопрос о похищенных израильтянах сказал: "На войне приходится платить цену. Почему жизнь похищенных дороже жизни солдат?", пишут израильские СМИ.



Скандальные высказывания министра пришлось немедленно опровергать премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

"Заявления Элиаху лишены связи с реальностью. Израиль и ЦАХАЛ действуют согласно самым высоким моральным стандартам, соблюдая международное право, чтобы предотвратить гибель непричастных. Мы будем действовать так к победе", — написал он в соцсети X (Twitter).

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Minister Amihai Eliyahu's statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2023

Лидер оппозиции Яир Лапид призвал Нетаньяху немедленно уволить Элиаху.

"Поразительное и безумное заявление безответственного министра. Он нанес ущерб семьям похищенных, нанес ущерб израильскому обществу и нанес вред нашему международному авторитету. Присутствие экстремистов в правительстве ставит под угрозу нас и успех военных целей – победу над ХАМАСом" в заявлении Лапида.

Другой министр из кабинета Нетаньяху Ифат Шаша-Битон прямо назвала Элиаху "глупым министром".

"Это не Еврейская сила, это сила безумия, глупость и опасность для Государства Израиль. Чтобы свести к минимуму ущерб стране и справедливой войне в Секторе Газа, есть только один способ отреагировать на слова Амихая Элиаху – его немедленная отставка", — написала она в X.

2 ноября армия Израиля заявила о полном окружении города Газа, отрезав его от южной части сектора.

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