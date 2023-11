Скандал в Израиле. Министр назвал ядерную бомбу одним из способов решения проблемы Газа

В Израиле утром 5 ноября разгорелся скандал из-за высказываний одного из министров Амихая Элиаху, представителя ультраправой антиарабской партии Оцма Иегудит (Еврейская сила). Во время интервью религиозному радио Коль бе-Рам его спросили, стоит ли сбросить ядерную бомбу на Сектор Газы; он ответил, что "это один из способов".

Он также призвал выгнать арабов из Газы и аннексировать этот регион, а на вопрос о похищенных израильтянах сказал: "На войне приходится платить цену. Почему жизнь похищенных дороже жизни солдат?", пишут израильские СМИ.



Скандальные высказывания министра пришлось немедленно опровергать премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

"Заявления Элиаху лишены связи с реальностью. Израиль и ЦАХАЛ действуют согласно самым высоким моральным стандартам, соблюдая международное право, чтобы предотвратить гибель непричастных. Мы будем действовать так к победе", — написал он в соцсети X (Twitter).

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Minister Amihai Eliyahu's statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.