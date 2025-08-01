Словенія стала першою державою Євросоюзу, яка заборонила продаж зброї Ізраїлю

Військові Ізраїлю (Фото: Abir Sultan/EPA)

Словенія заборонила імпорт, експорт та транзит зброї до Ізраїлю та з нього, ставши першою державою-членом Європейського Союзу, яка зробила це, намагаючись чинити тиск на ізраїльський уряд через війну в Газі. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Палестинці "гинуть, бо їм систематично відмовляють у гуманітарній допомозі", – заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, оголошуючи про цей крок пізно в четвер. Він додав, що дії Ізраїлю є серйозними порушеннями міжнародного права.

Це не перший випадок, коли Словенія вживає заходів проти Ізраїлю раніше за інших членів блоку, прагнучи змусити прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу припинити військові дії на Близькому Сході, зазначили журналісти.

Цей крок значною мірою символічний, оскільки торгівля зброєю між Ізраїлем та Словенією майже відсутня. Але для Ізраїлю було б важливіше, якби інші країни Європи розглянули аналогічний крок. Німеччина, Італія та Велика Британія мають значний обсяг торгівлі оборонними товарами та послугами з Ізраїлем.

"Обов’язок кожної відповідальної держави – вжити заходів, навіть якщо це означає зробити крок попереду інших", – сказав Голоб, який неодноразово закликав до конкретних заходів проти Ізраїлю на рівні ЄС.

Ці зусилля зазнали невдачі через "внутрішні розбіжності та роз’єднаність" з цього питання в Брюсселі, сказав він.

17 липня Словенія визнала двох міністрів Ізраїлю персонами нон ґрата першою в Європі.

29 липня повідомлялося, що Нідерланди заборонять двом міністрам Ізраїлю в'їзд до країни, визнавши їх "небажаними іноземцями в Шенгенській системі".