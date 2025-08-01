Словения стала первым государством Евросоюза, которое запретило продажу оружия Израилю

Военные Израиля (Фото: Abir Sultan/EPA)

Словения запретила импорт, экспорт и транзит оружия в Израиль и из него, став первым государством-членом Европейского Союза, которое сделало это, пытаясь оказать давление на израильское правительство из-за войны в Газе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Палестинцы "гибнут, потому что им систематически отказывают в гуманитарной помощи", — заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб, объявляя об этом шаге поздно в четверг. Он добавил, что действия Израиля являются серьезными нарушениями международного права.

Это не первый случай, когда Словения принимает меры против Израиля раньше других членов блока, стремясь заставить премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху прекратить военные действия на Ближнем Востоке, отметили журналисты.

Этот шаг в значительной степени символический, поскольку торговля оружием между Израилем и Словенией почти отсутствует. Но для Израиля было бы важнее, если бы другие страны Европы рассмотрели аналогичный шаг. Германия, Италия и Великобритания имеют значительный объем торговли оборонными товарами и услугами с Израилем.

"Обязанность каждого ответственного государства – принять меры, даже если это означает сделать шаг впереди других", — сказал Голоб, который неоднократно призывал к конкретным мерам против Израиля на уровне ЕС.

Эти усилия потерпели неудачу из-за "внутренних разногласий и разобщенности" по этому вопросу в Брюсселе, сказал он.

17 июля Словения признала двух министров Израиля персонами нон грата первой в Европе.

29 июля сообщалось, что Нидерланды запретят двум министрам Израиля въезд в страну, признав их "нежелательными иностранцами в Шенгенской системе".