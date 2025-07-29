Нидерланды запретят двум министрам Израиля въезд в страну и вызовут посла из-за Газы

Каспар Велдкамп (Фото: x.com/ministerBZ)

Нидерланды запретят двум министрам Израиля въезд в страну, признав их "нежелательными иностранцами в Шенгенской системе". Об этом сказано в письме парламенту от министра иностранных дел Нидерландов Каспара Велдкампа.

Речь идет о министре национальной безопасности Итамире Бен-Гвире и министре финансов Бецалеле Смотриче. Поводом для решения послужила их роль в "невыносимой и не поддающейся оправданию" ситуации, которая сложилась в секторе Газа.

"Решение основано на их неоднократном подстрекательстве к насилию со стороны поселенцев в отношении палестинцев, призывах к незаконному расширению поселений и поддержке этнических чисток в секторе Газа", – написал Велдкамп.

Его представитель подтвердил, что глава МИД лично вызовет посла Израиля 29 июля.

"Позже сегодня наш министр также решит, хочет ли он поддержать приостановку действия торговых положений соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем", – сказал пресс-секретарь.

Решение было принято после экстренного совещания в Гааге 28 июля, на котором премьер-министр Дик Схооф, три его заместителя, Велдкамп и министр обороны Рубен Брекельманс собрались, чтобы согласовать меры на фоне растущего внутреннего и международного давления.