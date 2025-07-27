Израиль объявит паузу в военных действиях в Газе для доставки гуманитарной помощи

Пауза будет действовать в определенных районах и в определенные часы, заявили в ЦАХАЛ

Война в секторе Газа (Фото: EPA/MOHAMMED SABER)

Израиль 27 июля объявит о тактической паузе в военных действиях в секторе Газа для поставок гуманитарной помощи. Об этом сообщила армия обороны страны.

О локальной паузе будет объявлено в 10:00 и продлится она до 20:00. Отмечается, что она будет действовать ежедневно в районах, где ЦАХАЛ не проводит операции: Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и город Газа, до дальнейшего уведомления.

В ЦАХАЛ отметили, что решение было согласовано с Организацией объединенных наций и другими международными организациями.

Помимо этого, с 06:00 и до 23:00 будут постоянно действовать определенные безопасные маршруты для безопасного прохода колон ООН гуманитарных организаций, перевозящих продукты и лекарства для жителей Газы.

"Армия обороны Израиля продолжит поддерживать гуманитарные усилия, а также продолжающиеся маневры и наступательные операции против террористических организаций в секторе Газа, чтобы защитить израильское гражданское население. Армия готова по мере необходимости расширять масштабы этой деятельности", – сказано в сообщении.

Зоны тактической паузы выделены белым (Иллюстрация: ЦАХАЛ)