Ізраїль оголосить паузу у військових діях у Газі для доставлення гуманітарної допомоги

Пауза діятиме в певних районах і в певні години, заявили в ЦАХАЛ

Війна в секторі Гази (Фото: EPA/MOHAMMED SABER)

Ізраїль 27 липня оголосить про тактичну паузу у військових діях у секторі Гази для постачання гуманітарної допомоги. Про це повідомила армія оборони країни.

Про локальну паузу буде оголошено о 10:00 і триватиме вона до 20:00. Зазначається, що вона діятиме щодня в районах, де ЦАХАЛ не проводить операції: Аль-Мавасі, Дейр-ель-Балах і місто Газа, до подальшого повідомлення.

У ЦАХАЛ зазначили, що рішення було погоджено з Організацією об'єднаних націй та іншими міжнародними організаціями.

Окрім цього, з 06:00 і до 23:00 будуть постійно діяти певні безпечні маршрути для безпечного проходу колон ООН гуманітарних організацій, що перевозять продукти й ліки для жителів Гази.

"Армія оборони Ізраїлю продовжить підтримувати гуманітарні зусилля, а також не припинювані маневри й наступальні операції проти терористичних організацій у секторі Гази, щоб захистити ізраїльське цивільне населення. Армія готова за потреби розширювати масштаби цієї діяльності", – йдеться в повідомленні.

Зони тактичної паузи виділені білим (Ілюстрація: ЦАХАЛ)