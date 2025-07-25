Макрон заявил, что Франция признает Палестинское государство

Эммануэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что признает Палестинское государство в сентябре. Соответствующее заявление он сделает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом он

сообщил на своей официальной странице в социальной сети X.

"Верный своему историческому обязательству по обеспечению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", – сообщил Макрон.

Оставаясь верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина.



Я объявлю об этом торжественно на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре следующего года… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC — Эммануэль Макрон (@EmmanuelMacron) 24 июля 2025 года

Макрон также подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня, освобождения всех заложников и масштабной гуманитарной помощи населению сектора Газа.

"Необходимо также обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление сектора Газа. И наконец, важно построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и дать ему возможность, приняв демилитаризацию и полностью признав Израиль, внести свой вклад в безопасность всех на Ближнем Востоке. Альтернативы нет", – подчеркнул он.

Справка В 1988 году Палестина, частично находившаяся под контролем Израиля, провозгласила свою независимость. В настоящее время ее признали более 140 из 193 стран-членов ООН, в том числе Украина. Из европейских государств независимость Палестины также признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Ни одна из стран G7 не признала независимость Палестины. В 1988 году Палестина, частично находившаяся под контролем Израиля, провозгласила свою независимость. В настоящее время ее признали более 140 из 193 стран-членов ООН, в том числе Украина. Из европейских государств независимость Палестины также признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Ни одна из стран G7 не признала независимость Палестины.