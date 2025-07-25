Макрон заявил, что Франция признает Палестинское государство
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что признает Палестинское государство в сентябре. Соответствующее заявление он сделает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом он
сообщил на своей официальной странице в социальной сети X.
"Верный своему историческому обязательству по обеспечению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", – сообщил Макрон.
Оставаясь верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина.— Эммануэль Макрон (@EmmanuelMacron) 24 июля 2025 года
Я объявлю об этом торжественно на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре следующего года… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC
Макрон также подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня, освобождения всех заложников и масштабной гуманитарной помощи населению сектора Газа.
"Необходимо также обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление сектора Газа. И наконец, важно построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и дать ему возможность, приняв демилитаризацию и полностью признав Израиль, внести свой вклад в безопасность всех на Ближнем Востоке. Альтернативы нет", – подчеркнул он.
- 5 мая кабинет премьер-министра Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе, вплоть до захвата всего анклава и удержания его территорий.
- 19 мая Израиль заявил о частичное снятие блокады сектора Газа и обратился в ООН с просьбой возобновить поставки гуманитарной помощи. Одновременно израильские военные объявили о начале "масштабных наземных операций" на всей территории анклава.
- 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа, но мирное соглашение с ХАМАС до сих пор не заключено.
- 21 июля 25 стран, включая Великобританию, Францию, Канаду и Японию, опубликовали совместное заявление с требованием к Израилю немедленно прекратить войну в Газе и соблюдать международное право.
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