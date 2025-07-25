Макрон заявив, що Франція визнає Палестинську державу
Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні. Відповідну заяву він зробить на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці в соцмережі в X.

"Вірний своєму історичному зобов'язанню щодо справедливого та міцного миру на Близькому Сході, я вирішив, що Франція визнає державу Палестина. Я зроблю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні", – повідомив Макрон.

Макрон також наголосив, що має бути негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників та масштабна гуманітарна допомога народу Гази.

"Також необхідно забезпечити демілітаризацію ХАМАС, безпеку та відбудову Гази. Нарешті, важливо побудувати державу Палестина, забезпечити її життєздатність та дати їй можливість, прийнявши її демілітаризацію та повністю визнавши Ізраїль, зробити свій внесок у безпеку всіх на Близькому Сході. Альтернативи немає", – наголосив він.

Довідка
У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн G7 не визнала незалежності Палестини.
  • 5 травня кабінет прем'єр-міністра Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти ХАМАС у Газі, аж до захоплення всього анклаву та утримання його територій.
  • 19 травня Ізраїль заявив про часткове зняття блокади Гази та звернувся до ООН з проханням відновити постачання гуманітарної допомоги. Водночас ізраїльські військові оголосили про початок "масштабних наземних операцій" на всій території анклаву.
  • 2 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в секторі Гази, але мирна угода із ХАМАС досі не була укладена.
  • 21 липня 25 країн, включно з Великою Британією, Францією, Канадою та Японією опублікували спільну заяву з вимогою до Ізраїлю негайно припинити війну в Газі та дотримуватися міжнародного права.
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