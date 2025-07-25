Макрон заявив, що Франція визнає Палестинську державу
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні. Відповідну заяву він зробить на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці в соцмережі в X.
"Вірний своєму історичному зобов'язанню щодо справедливого та міцного миру на Близькому Сході, я вирішив, що Франція визнає державу Палестина. Я зроблю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні", – повідомив Макрон.
Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025
J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC
Макрон також наголосив, що має бути негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників та масштабна гуманітарна допомога народу Гази.
"Також необхідно забезпечити демілітаризацію ХАМАС, безпеку та відбудову Гази. Нарешті, важливо побудувати державу Палестина, забезпечити її життєздатність та дати їй можливість, прийнявши її демілітаризацію та повністю визнавши Ізраїль, зробити свій внесок у безпеку всіх на Близькому Сході. Альтернативи немає", – наголосив він.
- 5 травня кабінет прем'єр-міністра Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти ХАМАС у Газі, аж до захоплення всього анклаву та утримання його територій.
- 19 травня Ізраїль заявив про часткове зняття блокади Гази та звернувся до ООН з проханням відновити постачання гуманітарної допомоги. Водночас ізраїльські військові оголосили про початок "масштабних наземних операцій" на всій території анклаву.
- 2 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в секторі Гази, але мирна угода із ХАМАС досі не була укладена.
- 21 липня 25 країн, включно з Великою Британією, Францією, Канадою та Японією опублікували спільну заяву з вимогою до Ізраїлю негайно припинити війну в Газі та дотримуватися міжнародного права.
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