Макрон заявив, що Франція визнає Палестинську державу

Президент Франції наголосив, що має бути негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників та масштабна гуманітарна допомога народу Гази

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні. Відповідну заяву він зробить на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці в соцмережі в X.

"Вірний своєму історичному зобов'язанню щодо справедливого та міцного миру на Близькому Сході, я вирішив, що Франція визнає державу Палестина. Я зроблю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні", – повідомив Макрон.

Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine.



J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025

Макрон також наголосив, що має бути негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників та масштабна гуманітарна допомога народу Гази.

"Також необхідно забезпечити демілітаризацію ХАМАС, безпеку та відбудову Гази. Нарешті, важливо побудувати державу Палестина, забезпечити її життєздатність та дати їй можливість, прийнявши її демілітаризацію та повністю визнавши Ізраїль, зробити свій внесок у безпеку всіх на Близькому Сході. Альтернативи немає", – наголосив він.

Довідка У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн G7 не визнала незалежності Палестини. У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн G7 не визнала незалежності Палестини.