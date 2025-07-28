"Это не подделка". Трамп подтвердил, что в Газе голод, и пообещал помочь с продовольствием

Президент США заявил, что Израиль не может прекратить войну из-за заложников, которых все еще удерживает ХАМАС

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что население сектора Газа страдает от голода, поэтому Соединенные Штаты намерены доставлять в анклав гуманитарную помощь. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

"Это настоящая смерть от голода. Я это вижу, и это невозможно подделать", – сказал он.

Трамп добавил, что США собираются доставить в Газу "немного хорошей и питательной еды".

"Поэтому мы будем еще больше вовлечены. Мы уже осуществляли некоторые авиаперевозки, некоторые сбросы с воздуха, и люди бросаются за этим. Мы можем спасти многих людей", – заявил президент США.

В ответ на вопрос журналиста о том, какую ответственность несет Израиль за ограничение помощи Газе, Трамп напомнил об израильских заложниках, которых удерживает ХАМАС.

"Израиль несет большую ответственность. Им мешает тот факт, что ХАМАС до сих пор удерживает около 20 заложников. Народ Израиля очень обеспокоен ими, это очень интересно. Можно сказать, что их больше волнует месть, чем 20 заложников. Но они действительно хотят, чтобы эти 20 заложников выжили", – заявил американский лидер.

Однако он добавил, что Израиль может сделать многое для увеличения помощи Газе.