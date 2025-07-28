"Це не підробка". Трамп підтвердив, що в Газі голод, і пообіцяв допомогти з їжею

Президент США заявив, що Ізраїль не може зупинити війну через заручників, яких усе ще утримує ХАМАС

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що населення Гази потерпає від голоду, тому Сполучені Штати мають намір постачати в анклав гуманітарну допомогу. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії.

"Це справжня смерть від голоду. Я це бачу, і це не можна підробити", – сказав він.

Трамп додав, що США збираються доставити до Гази "трохи хорошої та міцної їжі".

"Тож ми будемо ще більше залучені. Ми вже здійснювали деякі авіаперевезення, деякі скидання з повітря, і люди біжать за цим. Ми можемо врятувати багатьох людей", – повідомив президент США.

На запитання журналіста, яку відповідальність несе Ізраїль за обмеження допомоги Газі, Трамп нагадав про ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС.

"Ізраїль несе велику відповідальність. Їм заважає той факт, що ХАМАС досі тримає приблизно 20 заручників. Народ Ізраїлю дуже стурбований через них, це дуже цікаво. Можна сказати, що їх більше турбує відплата, ніж 20 заручників. Але вони справді хочуть, щоб ці 20 заручників жили", – заявив американський лідер.

Втім він додав, що Ізраїль може багато зробити для збільшення допомоги Газі.