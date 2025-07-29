Нідерланди заборонять двом міністрам Ізраїлю в'їзд до країни і викличуть посла через Газу

Каспар Велдкамп (Фото: x.com/ministerBZ)

Нідерланди заборонять двом міністрам Ізраїлю в'їзд до країни, визнавши їх "небажаними іноземцями в Шенгенській системі". Про це сказано у листі парламенту від міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Велдкампа.

Йдеться про міністра національної безпеки Ітаміра Бен-Гвіра і міністра фінансів Бецалеле Смотрича. Приводом для рішення стала їхня роль у "нестерпній ситуації, що не піддається виправданню", яка склалася в секторі Гази.

"Рішення ґрунтується на їхньому неодноразовому підбурюванні до насильства з боку поселенців щодо палестинців, закликах до незаконного розширення поселень і підтримці етнічних чисток у секторі Гази", – написав Велдкамп.

Його представник підтвердив, що глава МЗС особисто викличе посла Ізраїлю 29 липня.

"Пізніше сьогодні наш міністр також вирішить, чи хоче він підтримати призупинення дії торговельних положень угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем", – сказав прессекретар.

Рішення ухвалили після екстреної наради в Гаазі 28 липня, на якій прем'єр-міністр Дік Схооф, три його заступники, Велдкамп і міністр оборони Рубен Брекельманс зібралися, щоб узгодити заходи на тлі дедалі більшого внутрішнього і міжнародного тиску.