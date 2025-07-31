1 августа представители США прибудут в сектор Газа

Кэролайн Ливитт (Фото: EPA/ERIC LEE)

Представители США 1 августа отправятся в сектор Газа. Об этом на брифинге 31 июля сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провел продуктивную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу доставки помощи в Газу.

"Завтра Виткофф и посол Майк Хакаби отправятся в Газу, чтобы осмотреть пункты распределения и разработать план поставок большего количества продовольствия", – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, визит президента США Дональда Трампа в Шотландию был "огромным успехом". Он смог менее чем за 48 часов заключить "самую крупную и влиятельную" торговую сделку в истории и второй раз предотвратить войну в Азии – Трамп помог добиться прекращения огня между Таиландом и Камбоджей.

"Трампу давно пора вручить Нобелевскую премию мира", – заявила Ливвит.