1 августа представители США прибудут в сектор Газа
Представители США 1 августа отправятся в сектор Газа. Об этом на брифинге 31 июля сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провел продуктивную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу доставки помощи в Газу.
"Завтра Виткофф и посол Майк Хакаби отправятся в Газу, чтобы осмотреть пункты распределения и разработать план поставок большего количества продовольствия", – сказала пресс-секретарь.
По ее словам, визит президента США Дональда Трампа в Шотландию был "огромным успехом". Он смог менее чем за 48 часов заключить "самую крупную и влиятельную" торговую сделку в истории и второй раз предотвратить войну в Азии – Трамп помог добиться прекращения огня между Таиландом и Камбоджей.
"Трампу давно пора вручить Нобелевскую премию мира", – заявила Ливвит.
- 25 стран призвали Израиль немедленно прекратить войну в Газе, но страна отвергла заявление. В Израиле назвали требование "оторванным от реальности".
- 25 июля Трамп заявил, что ХАМАС не хотел прекращения огня с Израилем и теперь лидеров группировки будут преследовать.
- 27 июля Израиль объявил паузу в военных действиях в Газе для доставки гуманитарной помощи. Она будет действовать каждый день на определенных участках в отведенные часы.
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