1 серпня представники США прибудуть у сектор Газа
Представники США 1 серпня вирушать у сектор Гази. Про це на брифінгу 31 липня повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
За її словами, спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф провів продуктивну зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу з питання доставки допомоги в Газу.
"Завтра Віткофф і посол Майк Гакабі вирушать у Газу, щоб оглянути пункти розподілу і розробити план постачання більшої кількості продовольства", – сказала прессекретарка.
За її словами, візит президента США Дональда Трампа до Шотландії був "величезним успіхом". Він зміг менш ніж за 48 годин укласти "найбільшу і найвпливовішу" торговельну угоду в історії і вдруге запобігти війні в Азії – Трамп допоміг домогтися припинення вогню між Таїландом і Камбоджею.
"Трампу давно пора вручити Нобелівську премію миру", – заявила Ліввіт.
- 25 країн закликали Ізраїль негайно припинити війну в Газі, але країна відкинула заяву. В Ізраїлі назвали вимогу "відірваною від реальності".
- 25 липня Трамп заявив, що ХАМАС не хотів припинення вогню з Ізраїлем і тепер лідерів угруповання будуть переслідувати.
- 27 липня Ізраїль оголосив паузу у військових діях у Газі для доставки гуманітарної допомоги. Вона діятиме щодня на певних ділянках у відведені години.
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