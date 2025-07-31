1 серпня представники США прибудуть у сектор Газа

Представники США під час візиту планують розробити план постачання більшої кількості продовольства

Керолайн Лівітт (Фото: EPA/ERIC LEE)

Представники США 1 серпня вирушать у сектор Гази. Про це на брифінгу 31 липня повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

За її словами, спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф провів продуктивну зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу з питання доставки допомоги в Газу.

"Завтра Віткофф і посол Майк Гакабі вирушать у Газу, щоб оглянути пункти розподілу і розробити план постачання більшої кількості продовольства", – сказала прессекретарка.

За її словами, візит президента США Дональда Трампа до Шотландії був "величезним успіхом". Він зміг менш ніж за 48 годин укласти "найбільшу і найвпливовішу" торговельну угоду в історії і вдруге запобігти війні в Азії – Трамп допоміг домогтися припинення вогню між Таїландом і Камбоджею.

"Трампу давно пора вручити Нобелівську премію миру", – заявила Ліввіт.