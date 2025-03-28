Снайдер і ще двоє професорів Єлю залишають університет на тлі освітньої політики Трампа

Тімоті Снайдер, його дружина Марсі Шор та колега Джейсон Стенлі є критиками президента США

Тімоті Снайдер (Фото: Alejandro Garcia/EPA)

Тімоті Снайдер і ще двоє професорів Єлю залишають університет на тлі політики президента США Дональда Трампа стосовно вищої освіти. Про це повідомляє Yale Daily News.

Снайдер, його дружина Марсі Шор та професор Джейсон Стенлі, які є критиками Трампа, восени 2025 року почнуть працювати у школі глобальних відносин та державної політики імені Мунка при Університеті Торонто в Канаді.

Вони збираються залишити Єльський університет і США на тлі, як пише Yale Daily News, нападок адміністрації Трампа на вищу освіту.

Стенлі оголосив про своє рішення цього тижня, а Снайдер і Шор вирішили залишити Єль під час виборів у листопаді.

Згідно з повідомленням на профільному для філософів сайті Daily Nous, Стенлі обґрунтував своє рішення політичним кліматом у США.

Шор написала, що школа Мунка давно намагалася залучити її та Снайдера і пара серйозно розглядала пропозиції протягом останніх двох років.

Речник Снайдера сказав американському онлайн-виданню про вищу освіту Inside Higher Ed, що рішення професора було переважно особистим і ухвалено на тлі "важких сімейних справ".