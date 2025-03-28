Тимоти Снайдер покидает Йельский университет на фоне образовательной политики Трампа

Вместе со Снайдером уходят его жена Марси Шор и коллега Джейсон Стэнли. Все они – критики президента США

Тимоти Снайдер (Фото: Alejandro Garcia/EPA)

Тимоти Снайдер и еще двое профессоров Йеля покидают университет на фоне политики президента США Дональда Трампа относительно высшего образования. Об этом сообщает Yale Daily News.

Снайдер, его жена Марси Шор и профессор Джейсон Стэнли, которые являются критиками Трампа, осенью 2025 года начнут работать в школе глобальных отношений и государственной политики имени Мунка при Университете Торонто в Канаде.

Они собираются покинуть Йельский университет и США на фоне, как пишет Yale Daily News, нападок администрации Трампа на высшее образование.

Стэнли объявил о своем решении на этой неделе, а Снайдер и Шор решили покинуть Йель во время выборов в ноябре.

Согласно сообщению на профильном для философов сайте Daily Nous, Стэнли обосновал свое решение политическим климатом в США.

Шор написала, что школа Мунка давно пыталась привлечь ее и Снайдера и пара серьезно рассматривала предложения на протяжении последних двух лет.

Спикер Снайдера сказал американскому онлайн-изданию о высшем образовании Inside Higher Ed, что решение профессора было в основном личным и принято на фоне "тяжелых семейных дел".