Тимоти Снайдер покидает Йельский университет на фоне образовательной политики Трампа
Тимоти Снайдер и еще двое профессоров Йеля покидают университет на фоне политики президента США Дональда Трампа относительно высшего образования. Об этом сообщает Yale Daily News.
Снайдер, его жена Марси Шор и профессор Джейсон Стэнли, которые являются критиками Трампа, осенью 2025 года начнут работать в школе глобальных отношений и государственной политики имени Мунка при Университете Торонто в Канаде.
Они собираются покинуть Йельский университет и США на фоне, как пишет Yale Daily News, нападок администрации Трампа на высшее образование.
Стэнли объявил о своем решении на этой неделе, а Снайдер и Шор решили покинуть Йель во время выборов в ноябре.
Согласно сообщению на профильном для философов сайте Daily Nous, Стэнли обосновал свое решение политическим климатом в США.
Шор написала, что школа Мунка давно пыталась привлечь ее и Снайдера и пара серьезно рассматривала предложения на протяжении последних двух лет.
Спикер Снайдера сказал американскому онлайн-изданию о высшем образовании Inside Higher Ed, что решение профессора было в основном личным и принято на фоне "тяжелых семейных дел".
- В ноябре 2022 года Снайдер стал амбассадором фандрайзинговой платформы United24.
- Он собрал более $1,2 млн на системы "Ловец шахедов".
- 20 марта Трамп подписал указ о закрытии департамента образования США.